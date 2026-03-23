14 שנים ל"משחקי הרעב": 5 דברים שלא ידעתם על הסרט המצליח

ב-23 במרץ 2012 העולם הכיר את מחוז 12, ומאז שום דבר לא חזר להיות אותו דבר. הצצה אל מאחורי הקלעים של הלהיט הדיסטופי ששבר את הקופות

בדיוק בתאריך הזה היום, קטניס אוורדין דרכה את הקשת שלה בפעם הראשונה על המסך הגדול ב"משחקי הרעב". מאז, עולם הקולנוע כבר לא נראה אותו דבר. לרגל חגיגות ה-14 שנה לבכורה, חזרנו אל מאחורי הקלעים של פאנם כדי לגלות את הסודות שגם המעריצים המושבעים נוטים לשכוח.

1. ג'ניפר לורנס כמעט אמרה "לא" (ובגלל זה היא בכתה)

קשה לדמיין מישהי אחרת בתפקיד הקשתית הלוחמת, אבל ג'ניפר לורנס לקחה שלושה ימים שלמים כדי להחליט אם היא בכלל רוצה את התפקיד. היא העריצה את הספרים, אבל פחדה שהפרסום הענק יהרוס לה את היכולת לשחק בסרטים קטנים ועצמאיים. כשהיא סוף סוף אמרה "כן", היא סיפרה בראיונות שהיא הייתה כל כך בלחץ מהאחריות שהיא פשוט פרצה בבכי.

2. הקללה שעלתה כסף (הרבה כסף)

על הסט של הסרט הונהגה משמעת נוקשה, אבל לא מהסוג שחשבתם. הבמאי גארי רוס הציב "צנצנת קללות" (Swear Jar) על הסט. מכיוון שהיו הרבה שחקנים צעירים בסביבה, כל שחקן מבוגר שפלט מילה לא במקום נאלץ לשלם קנס. השמועה אומרת שג'ניפר לורנס, הידועה בסגנון הדיבור החופשי שלה, מילאה לפחות חצי מהצנצנת הזו בעצמה.

3. אימוני ה"חיה": חום של 40 מעלות וריצות ביער

כדי להיראות כמו ניצולה ממחוז 12, לורנס עברה משטר אימונים מפרך שכלל טיפוס על עצים, ריצה בשטח הררי וירי בחץ וקשת. הצילומים התרחשו בצפון קרוליינה בקיץ לוהט במיוחד, כשהטמפרטורות הגיעו ל-40 מעלות צלזיוס. השחקנים היו צריכים להילחם לא רק זה בזה, אלא גם במכות חום ובלחות בלתי נסבלת – מה שהוסיף למראה המיוזע והריאליסטי של הסרט.

4. "הצדעה ב-3 אצבעות" שהפכה למציאות

בסרט, ההצדעה בשלוש אצבעות היא סמל של כבוד ותמיכה בין תושבי המחוזות. אבל המורשת של הסרט חרגה מגבולות המסך: בשנים שחלפו מאז, מפגינים בתאילנד, במיאנמר ובהונג קונג אימצו את המחווה הזו כסימן אמיתי להתנגדות למשטרים דיקטטוריים. "משחקי הרעב" הוא אחד המקרים הבודדים שבהם המצאה קולנועית הפכה לכלי פוליטי גלובלי.

5. הפסקול שהקדים את זמנו

לפני שכולנו זמזמנו את "The Hanging Tree", הסרט הראשון הציג שיתוף פעולה מפתיע בין ענקית הקאנטרי-פופ טיילור סוויפט ללהקת האינדי The Civil Wars. השיר "Safe & Sound" שיצא ב-23 במרץ 2012, נחשב עד היום לאחת היצירות המלנכוליות והיפות ביותר של סוויפט, והוא זה שנתן לסרט את הטון הבוגר והאמנותי שהפריד אותו מכל שאר סרטי הנוער של התקופה.