נתניהו: פועלים להביא את איראן למקומות שלא הייתה בהם

על רקע הצהרת טראמפ בדבר מו"מ עם טהרן, הגיע ראש הממשלה לסקירה ביטחונית סגורה. יו"ר הוועדה ביסמוט הפציר: "תנטרל הסכם רע". נתניהו השיב בביטחון: "מביאים את איראן למקומות שלא הייתה בהם"

דקות לפני פתיחת הסקירה הביטחונית של ראש הממשלה בנימין נתניהו בוועדת המשנה למודיעין, ובצל הודעת נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על כוונתו לקדם משא ומתן עם איראן לסיום המלחמה ראש הממשלה התייחס למצב הבטחוני מול איראן

יו"ר הוועדה, ח"כ בועז ביסמוט, פנה לנתניהו בבקשה ברורה: "דאגת בעבר לנטרל הסכם רע, תדאג לנו גם הפעם". ביסמוט התייחס בדבריו לחשש הישראלי מפני פשרה מדינית אמריקנית שעלולה להקל על המשטר בטהרן.

ראש הממשלה נתניהו השיב בטון נחרץ המדגיש את העליונות הישראלית הנוכחית: "אנו פועלים להביא את ישראל למקומות שלא הייתה בהם, ואת איראן למקומות שלא הייתה בהם. הם למטה, אנחנו למעלה".