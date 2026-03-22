נתניהו בערד: אם היו נכנסים למקלטים - אף אחד לא היה נפגע

ראש הממשלה בנימין נתניהו בזירת הנפילה בערד: ״אני מבקש מאזרחי ישראל - כנסו למרחבים המוגנים. לא להיות שאננים, לא להיות אדישים. כל העם חזית וכל העורף חזית, ובמאבק הזה אנחנו מנצחים - אנחנו כותשים את האויב ועוד ידינו נטויה״

ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר היום (ראשון) בזירת הנפילה בערד וביקש מאזרחי ישראל להמשיך לשמור על הנחיות פיקוד העורף.

נתניהו בזירת הנפילה בערד. צילום: עומר מירון/לע"מ

מדברי נתניהו: ״אני פה בערד. קרה פה נס, אף אחד לא נהרג. אבל אנחנו לא רוצים לסמוך רק על הנס. היו עשר דקות שלמות מאז ההתרעה ועד נפילת הטיל. הטיל נפל פה, בין הבניינים. ואם כולם היו נכנסים בזמן הזה למרחבים המוגנים, למקלטים שיש פה מתחת לכל בית, אף אחד לא היה נפגע. גם אף אחד לא היה נפצע.

שימו לב, הנה הבתים. ואם אתה יורד למקלט, וזה קיר המגן מעל המקלט. שם אתם רואים את ההרס. פה שום דבר לא חודר. לכן יש לנו ניסיון כבר, אנחנו יודעים מאז תחילת המלחמה, איבדנו חמישה עשר אזרחים יקרים. הלב כואב על כל אחד ואחת מהם. אבל רק בפגיעה הראשונה בבית שמש הטיל חדר מקלט ישן במקום אחד, ופגע בשני אנשים. כל היתר שהיו במקלט לא נפגעו.

כלומר, אם אתם במקלטים - אתם מוגנים. לכן אני אומר, כל העם חזית, כל העורף חזית. במאבק הזה אנחנו מנצחים, אנחנו כותשים את האויב, ועוד ידינו נטויה.

אבל אני מבקש מכם, אחיי ואחיותיי, אזרחי ישראל - כנסו למרחבים המוגנים. לא להיות שאננים, לא להיות אדישים. אתם שומעים את ההתרעה הראשונה - ישר למרחב המוגן, ובעזרת השם, נשמור כולנו על נפשותינו״.