יאיר גולן: הממשלה מקריבה את הביטחון על מזבח הישרדותה

יאיר גולן תקף את התנהלות הממשלה והאשים את אותה בהקרבת ביטחון התושבים על חשבון הישרדותה. לדבריו אין ניהול של המלחמה - "שר הביטחון הוא עסקן פוליטי אשר סולל את דרכו לצמרת פריימריז"

הקואליציה ממשיכה בביקורת ותקיפת מדיניות ופעילות הממשלה בזמן המלחמה - ויו״ר הדמוקרטים, יאיר גולן, אמר בתגובה היום (שני) כי "פגיעה בדמוקרטיה מובילה לפגיעה בביטחון".

את הדברים אמר בפתח ישיבת סיעת הדמוקרטים, בה דיבר על ניהול הלחימה על ידי ממשלת נתניהו. "שנתיים וחצי ישראל במלחמה עם הישגים צבאיים מרשימים אבל אין הכרעות ואנחנו לא מנצחים. נתניהו פירק שיטתית את כל המנגנונים שאמורים לאזן ולבקר אותו - מהדרג המקצועי-ביטחוני ועד שומרי הסף".

"היום אין בישראל שר ביטחון אמיתי, אלא עסקן פוליטי שבאמצעות נאמנותו העיוורת לנתניהו, סולל את דרכו לצמרת הפריימרז. אין קבינט מדיני ביטחוני אמיתי שמנהל אסטרטגיה, אלא גוף בלתי כשיר שמאשר באופן עיוור את החלטות ראש הממשלה. אפילו המל"ל הפך ללא יותר מחותמת גומי", תקף גולן.

לדבריו אין בישראל תהליך קבלת החלטות ביטחוניות אמיתי, ראש הממשלה, נתניהו יצר מערכת ביטחון שמבוססת על נאמנות והישרדות. "הפגיעה שלו בדמוקרטיה מובילה לפגיעה בביטחון. כדי להחזיר את הביטחון חייבים להחליף את הממשלה. ולכן - צריך ללכת לבחירות, וכמה שיותר מהר".

גולן השיב לשאלת סרוגים האם התפיסה שהממשלה לא חותרת לקיצור המערכה שהינה ציווי קבוע בתפיסת הביטחון של ישראל ובכך ייתכן שהובילה לשבעה באוקטובר, ולהתעצמות החמאס, החיזבאללה ואיראן?

"ממש לא, ממשלות נתניהו באופן עקבי בחרו בניהול הסכסוך. יכולנו להכריע את חמאס כבר בצוק איתן ב2014, אבל הוא נוהל באופן כושל על ידי נתניהו. הרפיון שאחז בממשלת נתניהו אז הוביל למחדל של השבעה באוקטובר. כמו כן האשים את נתניהו על העברת הכספים לארגון הטרור בניגוד לעמדת גורמי הביטחון.





קרדיט: נחום פרי, סרוגים





התנהלות ישראל בזירות בעזה, לבנון ואיראן

גולן לא חסך ביקורת גם על הפעילות הישראלית בשלושת גזרות הלחימה: "אנחנו בנקודה מסוכנת: ישראל כבר לא מתנהלת כדמוקרטיה שמגינה על ביטחונה, אלא כממשלה שמקריבה את הביטחון על מזבח הישרדותה, והישרדות העומד בראשה. יש קשר ישיר בין קריסת הדמוקרטיה לכישלון הביטחוני. כי הדרך היחידה לנצח מלחמות היא בהכרעות מדיניות. רק כך בונים ביטחון לאומי".

"ראו את הנעשה בעזה: הישגים אדירים בלי מהלך מדיני, וחמאס שולט ומתחזק מיום ליום בסיוען הנמרץ של קטאר וטורקיה" הוסיף.

"ראו את הנעשה בלבנון: חיזבאללה ספג מכות קשות, אבל אם לא נדאג לבניית מארג של ממשל לבנוני חיובי, עם תמיכה בינ"ל מסיבית, לא יהיה מנגנון שימנע התעצמות חיזבאללה מחדש".

"ראו את הנעשה באיראן: ללא מהלך אזורי ועולמי, משולב סנקציות כלכליות ותיאום בין-מדינתי נרחב, לא יהיה סוף לתוכנית הגרעין, וסוף ליכולות הייצור והירי ארוך הטווח, ולא יהיה סוף לייצוא הטרור מאיראן למרחב ולעולם"

בסיכום דבריו גולן שאל: "מדוע הממשלה הזו לא יוזמת, מדוע הממשלה הזו לא חותרת לקיצור משך המערכה – ציווי קבוע בתפיסת הביטחון של ישראל? אפשר לפעול אחרת ואנחנו יודעים איך".