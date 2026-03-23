בן 50 נפצע קשה בעקבות ירי רקטות לקריית שמונה

חיזבאללה שוב יורה לעבר גבול הצפון. גבר כבן 50 נפצע באורח קשה מרקטה שהתפוצצה בקרית שמונה. הוא סובל מרסיסים בפניו

ה' ניסן התשפ"ו
האוטובוס שנפגע בקרית שמונה צילום: דוברות המשטרה

מבצע שאגת הארי היום ה-24. בשעה 14:44 נורה מטח רקטות לעבר קרית שמונה.

גבר כבן 50, ככל הנראה נהג אוטובוס של אגד, נפצע באורח קשה מרסיסי רקטה שהתפוצצה בסמוך אליו.

זירת הפגיעה בקרית שמונה (דוברות מד"א מבצעי)

ממד"א נמסר: "חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ויפנו בדקות הקרובות במסוק מד"א-הצלה אייר לבי"ח רמב"ם, גבר כבן 50 במצב קשה, עם פציעה מרסיס בפנים ובאמבולנס מד"א לבית החולים זיו, גבר כבן 80 במצב קל, עם פציעה מרסיס."

חובש רפואת חירום במד״א תייסיר סובח סיפר: ״הגענו לפצוע כבן 50 שנפגע בראשו כתוצאה מרסיס של טיל, בעת ששהה סמוך לאוטובוס. הענקנו לו טיפול רפואי שכלל חבישות ועצירת דימומים, ואנחנו ממשיכים לוודא שאין פצועים נוספים באיזור. בהישמע אזעקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף ולהיכנס למרחב מוגן, זה מציל חיים״.

קרית שמונה שאגת הארי

