לפיד על הישרדות הממשלה: "היחידים שיושבים ונלחמים זה אנחנו"

יו"ר האופוזיציה, יאיר לפיד התייחס לשאלת סרוגים מדוע לא הצליחה האופוזיציה לקצר את ימיה של הממשלה, אף על רקע הביקורת המתמשכת על חוק הגיוס, התקציב ומהלכים נוספים של הקואליציה. בתשובתו טען כי דווקא סיעת יש עתיד היא זו שנמצאת בחזית המאבק הפרלמנטרי השוטף נגד הממשלה.

"אנחנו היינו פה, אנחנו נלחמנו, כולם שואלים איפה האופוזיציה", אמר. בהמשך הבהיר כי לשיטתו, מי שמוביל בפועל את המאבק בכנסת הם חברי סיעתו: "היחידים שיושבים פה יום יום, ונלחמים, זה אנחנו".





נחום פרי

עוד אמר כי "יש עתיד" פעלה, לדבריו, לבלימת שורת מהלכים של הקואליציה. "אנחנו עצרנו את 5.8 מיליארד שקל של הרזרבות, אנחנו אלה שנלחמים בוועדת התקשורת, אנחנו אלה שעצרו את הגזלה של קרן האושר, אנחנו אלה שעצרו פה עשרות חוקי הפיכה משטרית", אמר.

בסיום דבריו הוסיף כי "יש עתיד היא זו שעצרה את חוק הישיבה", וסיכם: "אני לא יודע איפה שאר האופוזיציה, יש עתיד פה".