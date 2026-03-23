חוסל בכיר במערך הטילים של איראן

עוד חיסול באיראן- על פי דיווחים המגיעים מאיראן, ד"ר סעיד שמקדרי חוסל בתקיפה בביתו בטהראן.

שמקדרי נחשב לאחד הבכירים בתחום מערכות הביטחון של המשטר האיראני- הוא התמחה בתחום של הנדסת בקרה, תחום "דו-שימושי" שקשור לפיתוח מערכות ביטחוניות מתקדמות, בדגש על טילים וכטב"מים. על פי הדיווחים החיסול התבצע כשהוא היה בבית עם בני משפחתו.

החיסול הוא עוד מכה לשרשרת הנהגת המדינה ובכיריה לאחר חיסולו של המנהיג העליון חמינאי, יועצו הבכיר, עלי לאריג'אני, שר המודיעין, מדענים שעסקו בתחום הגרעין ופעילים וחיילי משמרות המהפכה.