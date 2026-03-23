ראשוני: צה"ל תקף מחבל מיחידת "כוח קדס" בביירות

רגע אחרי מטח הרקטות הנרחב לעבר קריית שמונה, בצה"ל אישרו כי תקפו מחבל מיחידת ׳כוח קדס׳ האיראני בביירות

דיווח ראשוני: דובר צה"ל אישר כי כוחות צה"ל תקפו לפני זמן קצר מחבל מיחידת ׳כוח קדס׳ האיראני בביירות.

התקיפה הנוכחית מגיעה זמן קצר אחרי שדווח על מטח רקטות שנורה לעבר קרית שמונה. גבר כבן 50, ככל הנראה נהג אוטובוס של אגד, נפצע באורח קשה מרסיסי רקטה שהתפוצצה בסמוך אליו.

חובש רפואת חירום במד״א תייסיר סובח סיפר כי ״הגענו לפצוע כבן 50 שנפגע בראשו כתוצאה מרסיס של טיל, בעת ששהה סמוך לאוטובוס. הענקנו לו טיפול רפואי שכלל חבישות ועצירת דימומים, ואנחנו ממשיכים לוודא שאין פצועים נוספים באיזור. בהישמע אזעקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף ולהיכנס למרחב מוגן, זה מציל חיים״.



בעקבות הירי, פיקוד העורף הנחה את תושבי קריית שמונה ויישובי קו העימות להישאר צמוד למרחב מוגן. לאחר כחצי שעה, נאמר כי בוצעה הערכה מצב וההנחיה הוסרה.

