צפו: צה"ל תקף את הגשר שמחבר את דרום לבנון עם הבקאע

ניתוק דרום לבנון נמשך. אחרי הודעת האזהרה של דובר צה"ל בערבית, חיל האוויר פוצץ את גשר א-דלפה מעל נהר הליטני המחבר את דרום לבנון עם הבקאע

המבצע לניתוק דרום לבנון נמשך. אחרי הודעת האזהרה של דובר צה"ל, חיל האוויר מימש את האיום, ותקף את גשר א-דלפה בגזרה המזרחית של נהר הליטני.

בשבוע האחרון תקף צה"ל את הגשרים בחלק המערבי של הליטני - באזור כביש החוף והפעם תקף את הציר שמחבר את דרום לבנון עם הבקאע - המאחז השיעי במזרח לבנון.

תקיפת גשר א-דלפה בליטני

מדובר על הגשר הגבוה ביותר מעל הליטני, ואחד הגבוהים בלבנון. הוא התוקף בעבר בידי ישראל ולקח שנים ארוכות עד שנבנה מחדש.

הפצצת הגשר מונעת מעבר ישיר של משאיות ורכבים מהאזור הלוגיסטי של חיזבאללה בצפון לבנון לעבר דרום לבנון, וזאת כחלק ממדיניות הניתוק של דרום לבנון מלבנון עצמה וקביעת הגבול העתידי על נהר הליטני.