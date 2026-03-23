צו הרחקה נגד פעיל הליכוד שהטריד את לוסי אהריש

שופט בית משפט השלום בתל אביב, השופט ערן גלברד קבע, הוציא היום (שני) צו מניעת הטרדה מאיימת למשך חצי שנה נגד תומך נתניהו, רמי בן יהודה, נגד לוסי אהריש.

על פי הדיווח של אביעד גליקמן, השופט קבע בפסק הדין כי "המדובר באירוע שאין לקבלו, הפוגע בפרטיותו, בשלוות חייו, ואף בחירותו של אדם. זאת מבלי להתייחס להיבטים הפליליים הנוגעים לכניסה לנכס פרטי. משכך, אירוע זה לבדו מצדיק מתן צו למניעת הטרדה מאיימת...חופש הביטוי אינו חופש השיסוי.

אין הוא מתיר לפגוע בפרטיות ובשם הטוב באופן חוזר ונשנה המשבש את שגרת החיים לצורך השמעת דברי ביקורת. הביקורת אותה השמיע המשיב בפרסומיו, למצער ברובם, אינם לגופו של עניין אלא לגופו של איש".

עוד נכתב: "סבורני כי הדרך בה בחר המשיב אינה דרך לגיטימית להביע ביקורת, וזכותו של המשיב לחופש הביטוי אינה יכולה לשמש אצטלה לפעילות מטרידה הפוגעת בפרטיות ובשגרת חייהם של המבקשת ומשפחתה. כך גם הפרעת שלוותו או השפלתו של האחר בפני שכניו, כפי שעשה המשיב, אינן נמנות עם דרכי הפעולה הלגיטימיות.

שוכנעתי כי הפרסומים של המשיב, שהינם חמורים וחריגים ברובם, בצירוף המחאות שקיים מחוץ לבניין מגורי המבקשים ומחוץ לדלת דירתם, גרמו למבקשת ולמשפחתה תחושת איום ומתח המלווים אותם יום יום, אשר פוגעים בשגרת ובשלוות חייהם.

עובדה היא, כי נוכח האירועים המתוארים לעיל המבקשת נעזרת בשירותי אבטחה, ואף הדיון היום נערך תחת אבטחה כבדה. המבקשים אף טענו, והדבר לא נסתר, כי המבקשת ביטלה נסיעת עבודה לחו"ל נוכח האירועים שהיא ומשפחתה חוו".