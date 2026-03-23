הערכה: למרות הצהרת טראמפ - המלחמה לא תסתיים בקרוב

הנשיא טראמפ הפתיע את העולם כולו לאחר שהודיע כי הוא משהה את התקיפות נגד מאגרי האנרגיה של איראן לחמישה ימים. פרשננו הצבאי קובי פינקלר מסביר: למרות זאת - המלחמה לא תסתיים בקרוב

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הפתיע את העולם כולו, כאשר בישר היום (שני) שאיראן וארה"ב 'ערכו שיחות טובות' ביניהן וכי הוא משהה את התקיפות נגד מאגרי הנפט, הגז והאנרגיה של איראן לחמישה ימים.

האיראנים מצידם מיהרו להודיע כי לא מתקיימות שיחות כאלו, אבל אותם יש לקחת בערבון מוגבל כמובן, במקביל, מחיר הנפט צנח בבת אחת בכ-12 אחוזים לחבית.

פרשננו הצבאי קובי פינקלר עושה סדר בדברים וטוען: למרות הכרזת טראמפ, המלחמה לא תסתיים בקרוב. הסיפור הגדול הוא משני הכיוונים,

יחד עם זאת, צריך להבין שהמלחמה לא הסתיימה כלל. רק בדקות האחרונות תוקף חיל האוויר באיראן וימי העבר כבר הוכיחו לנו שדווקא ימים שבהם נראה שהכל תכף חוזר לקדמותו הם הימים המסוכנים ביותר.

כך ראינו בחטיפתו של הדר גולדין בהפסקת האש בצוק איתן, כך ראינו עם ההכרזה על הפסקת האש במבצע ע'ם כלביא' כשהאירנים תקפו בעוצמות את מדינת ישראל וכך היינו עדים גם בסיומה של הפסקת האש בלבנון בעבר.

לכן דווקא בימים אלו ובייחוד בחמשת הימים הקרובים אנחנו נראה את הגברת התקיפות הישראליות.

נצטרך להיעזר בסבלנות ולהישמר עוד יותר בכל אזעקה ואזעקה כי דווקא התגובה האיראנית יכולה להיות התגובה למשא ומתן כזה בדמות הגברת התקיפות והשיגורים לשטח ישראל שגם עם אומנם הם מצומצמים אבל גורמים ויכולים לגרום עוד נזקים.

אז המשיכו בשגרת חייכם מתוך אבל עירנות ושימת לב לכל המתרחש מסביב.