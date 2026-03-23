פיקוד העורף: תושבי הצפון יכולים להתרחק מהמקלט

פחות משעה אחרי שבצה"ל הורו לתושבי הצפון להיצמד למקלטים בשל כוננות לירי בצה"ל הודיעו כי תושבי הצפון יכולים להתרחק מהמקלט

דובר צה"ל הודיע היום (שני) לפני זמן קצר כי אחרי פחות משעה תושבי הצפון יכולים להתרחק מהמקטלים. ההודעה הגיעה לאחר שבצבא הודיעו כי לאור צפי לירי בשעות הקרובות, תושבי קו העימות וצפון רמת הגולן מתבקשים לשהות בסמוך למרחבים מוגנים עד להודעה חדשה.

בהודעה נמסר כי ההנחיה ניתנה בעקבות הערכות מצב ביטחוניות, וכי יש להקפיד על הנחיות פיקוד העורף ולהיערך לכניסה מיידית למרחב מוגן במקרה של התרעה.

לאחר מכן צה"ל הודיע כי בתום הערכת מצב, פיקוד העורף הודיע עתה כי תושבי קו העימות אינם נדרשים לשהות בסמיכות למרחבים מוגנים.

בצה"ל מדגישים כי הכוחות פרוסים במרחב ופועלים בהתאם להתפתחויות, וכי הציבור מתבקש לנהוג באחריות ולהמשיך להתעדכן באמצעים הרשמיים



כאמור, מוקדם יותר מטח רקטות נורה לעבר קריית שמונה. גבר כבן 50 נפצע באורח קשה מרסיסים, לאחר שרקטה התפוצצה בסמוך אליו.

על פי הדיווחים, מדובר ככל הנראה בנהג אוטובוס של חברת אגד שנפגע בזמן האירוע. כוחות ההצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני והוא פונה להמשך טיפול.