חוסר אחריות: חסיד ברלנד חולץ בשלום משכם

כוחות הביטחון חלצו הלילה אזרח ישראלי, לאחר שהתקבל דיווח כי הוא נמצא מסתובב עם קורקינט חשמלי ברחבי העיר. על פי המשטרה החסיד התכוון להגיע לתפילה בקבר יוסף

חסיד ברסלב מכת ברלנד חולץ הלילה מהעיר שכם.

על פי הודעת המתפ"ש, במהלך הלילה (ג׳), התקבל דיווח במנהל האזרחי אודות אזרח ישראלי שנצפה מסתובב במרחב העיר שכם שבחטיבת שומרון, תוך שהוא מסכן את בטחונו וחייו.

עם קבלת הדיווח, פעלו קציני מפקדת התיאום והקישור שומרון, לאיתור האזרח ואבטחתו עד להעברתו לידי כוחות הביטחון. מתחקיר ראשוני עולה כי האזרח נכנס על גבי קורקינט למרחב העיר שכם, במטרה להגיע לקבר יוסף ובכך סיכן באופן מיידי את חייו .

החשוד, הועבר לחקירה בתחנת אריאל שבמחוז ש״י וחקירתו נמשכת. במערכת הביטחון שבים ומדגישים כי הכניסה לשטחי A מסכנת חיים, ואסורה על פי חוק.