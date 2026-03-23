טראמפ: "אם נגיע להסכם עם איראן - ישראל תהיה מרוצה"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס למגעים עם איראן ואמר כי "היו לנו שיחות חזקות, ונראה לאן יובילו. יש נקודות הסכמה". עוד ציין כי "אם נגיע להסכם - ישראל תהיה מרוצה"

שעות אחרי שהודיע על עצירת התקיפות האמריקניות נגד תשתיות אנרגיה באיראן למשך 5 ימים, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס היום (שני) פעם נוספת למגעים על סיום המלחמה, כשאמר בהצהרה לעיתונאים כי מנהלים מגעים עם "גורם בכיר" באיראן. עם זאת, הובהר כי לא מדובר במנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי.

"היו לנו שיחות חזקות עם איראן, ונראה לאן יובילו. יש לנו 15 נקודות הסכמה, והם הסכימו שלא יהיה להם נשק גרעיני" אמר טראמפ. "אנחנו לא מדברים עם המנהיג העליון, אנחנו לא יודעים אם הוא חי, אבל אני גם לא מייחל למותו. אבל האנשים שאנחנו מתנהלים מולם אמרו דברים שמומשו. אז אנחנו יודעים שאנחנו מדברים עם האנשים שמנהלים את איראן".

לטענת טראמפ, "איראן מאד רוצים עסקה, וגם אנחנו. אני לא יכול להבטיח שתהיה עסקה, אבל אנחנו נדבר עם האיראנים בטלפון היום וניפגש בקרוב". עוד ציין כי "שוחחתי עם ישראל לא מזמן - ואם נגיע להסכם עם איראן, ישראל תהיה מרוצה".

כשנשאל על הדרישות האמריקניות, טראמפ אמר כי "אנחנו רוצים שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, ורוצים את החומר הגרעיני המועשר - ואני חושב שאנחנו נקבל אותו. אם זה יקרה, זו התחלה טובה עבור איראן, שתוכל לבנות את עצמה מחדש. זה גם יהיה טוב לישראל ולשאר המדינות במזרח התיכון".