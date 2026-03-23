טראמפ: אחרי מו"מ עם איראן, עוצר את התקיפות ל-5 ימים

מבצע שאגת הארי היום ה-24. האם ארה"ב בדרך לעצור את המלחמה?

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פרסם לפני שעה קלה ברשתת החברתית שלו הודעה על משא ומתן בין ארה"ב ובין איראן בעקבותיה החליט על השעיית התקיפות נגד תשתיות אנרגיה למשך 5 ימים.

"אני שמח לדווח כי ארצות הברית של אמריקה, ומדינת איראן, קיימו במהלך היומיים האחרונים שיחות טובות ופוריות מאוד בנוגע לפתרון מלא ומוחלט של העויינות בינינו במזרח התיכון", כתב טראמפ.

"בהתבסס על המהות והטון של השיחות המעמיקות, המפורטות והבונות הללו, אשר יימשכו לאורך השבוע, הנחיתי את משרד המלחמה לדחות את כל התקיפות הצבאיות נגד תחנות כוח ותשתיות אנרגיה איראניות לתקופה של חמישה ימים, בכפוף להצלחת הפגישות והדיונים המתמשכים. תודה לכם על תשומת הלב לעניין זה!".

הסוגיה המרכזית איתה מתמודד טראמפ היא סגירת מיצרי הורמוז בידי האיראנים ועצירת ייצוא חמישית מהנפט העולמי. התקיפות האיראניות על מדינות המפרץ גם הן פוגעות בייצור הנפט והגז ומביאות את מחירי הנפט לזנק.