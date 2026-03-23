הלם: הבכיר חשף כמה זמן ישראל נערכה לתקיפה באיראן

אלוף במיל' איתן בן אליהו בראיון מרתק על ההחלטות הדרמטיות מאחורי התקיפה באיראן. וגם: כמה שנים ישראל נערכה לכך?

אלוף במיל' איתן בן אליהו, מפקד חיל האוויר לשעבר, התארח בתוכנית "פתחי וזמרי בעם" ברדיו 'גלי ישראל' וחשף את התכנון האסטרטגי ארוך הטווח שהוביל ליכולות המבצעיות המרשימות שרואים בשנה האחרונה בזירה האיראנית.

"חיל האוויר ומערכת הביטחון עובדים במשך 30 שנה כדי להגיע למצב של מה שישראל מבצעת בשנה האחרונה באיראן", הסביר בן אליהו. הוא שחזר את הדילמה הקשה של שנות ה-90: "במסגרת התקציב, יכולנו לרכוש 50 מטוסי F-16 או רק 25 מטוסי F-15I (רעם). החלטנו להסתפק רק ב-25, כדי שיהיה ברור שיש לנו יכולת הגעה לאיראן".

"המטוסים הם סבלים - הפצצה פוגעת ברדיוס של מטר"

מעבר לרכש המטוסים, בן אליהו חשף כי נקודת המפנה הטכנולוגית הגיעה בעשור הקודם. "החל מ-2011, בעקבות לחץ של ראש הממשלה נתניהו, התחילו לפתח את היכולות שמשלימות את הפלטפורמות", ציין.

כשנשאל מה זה אומר בפועל, סיפק מפקד החיל לשעבר דימוי מפתיע: "בואו נדמיין שהמטוסים הם פשוט סבלים שלוקחים מטענים לזירה. הזירה מוגנת ויש בה אלפי מטרות, ולכן מה שצריך לעשות זה להסתכן כמה שפחות. פיתחנו יכולת לשחרר חימוש ממרחק של 100 קילומטר מהמטרה – והפצצה פוגעת בדיוק של מטר".