השירות המטאורולוגי בעדכון חריג לפסח: "יש להיערך מראש"

בשירות המטאורולוגי מעניקים הצצה למה שצפוי בימים הקרובים, ולמה שיקרה גם בשבוע הבא כולל ערב חג הפסח

ימים גשומים בפתח וכנראה שגם פסח השנה יהיה בסימן מזג אוויר חורפי, כך הודיע לפני זמן קצר השירות המטאורולוגי.

בנוגע לימים הקרובים, בשירות המטאורולוגי ציינו כי בימים רביעי וחמישי צפויים גשמים בעוצמה חזקה ושיטפונות נרחבים בדרום והצפות בחוף המרכזי והדרומי. ביום שלישי משעות הצהריים ירדו גשמים בפנים הארץ ובהרים, עדיין לא בעוצמה חזקה.

ביום רביעי לקראת צהריים יתחילו לרדת גשמים בעוצמה שתלך ותתחזק לאורך היום, תחילה לאורך גבול ישראל-מצריים ובמהרה יתפשטו הגשמים לאזורים נרחבים בדרום ומרכז הנגב ועד לאזור ים המלח.

משעות הצהריים אל תוך הלילה של יום ד' יש צפי לשיטפונות משמעותיים ונרחבים בנגב, בערבה ונחלי ים המלח אשר יגרמו לשיבושים בכבישים בנגב, בערבה ובאזור ים המלח.

בלילה שבין רביעי לחמישי יעבור מוקד הגשמים מערבה לאזור לכיש, צפון מערב הנגב ועוטף עזה. שיא הגשמים צפוי ביום חמישי משעות הבוקר עד הצהרים, כאמור, עם מוקד בחוף הדרומי, הנגב המערבי והצפוני.

בשירות מציינים כי לאחר הפוגה בסופש ובתחילת השבוע הבא, יש להיערף לאירוע גשמים, הצפות ושיטפונות נוסף בערב הפסח / פסח.