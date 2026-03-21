השירות המטאורולוגי בעדכון מטורף: "תוך יומיים"

השירות המטאורולוגי חושף את המספרים המטורפים מאחורי השבת הסוערת. ומה צפוי לנו בשבוע הקרוב? כל הפרטים והנתונים

אחרי פברואר אביבי שהטעה את כולנו, חודש מרץ מוכיח שהוא חורפי מתמיד. סיכום השבת של השירות המטאורולוגי חושף כי צפון הארץ עבר יממה גשומה במיוחד, כאשר הגליל העליון עמד במוקד הסערה עם כמויות משקעים יוצאות דופן שגרמו להצפות נרחבות באזור.

המספרים של המבול: חודש שלם ביומיים

על פי נתוני השירות המטאורולוגי, במצפה חרשים שבגליל המערבי נמדדו ביממה האחרונה לא פחות מ-80 מ"מ, כאשר 60 מ"מ מתוכם ירדו בפרץ עז של שלוש שעות בלבד. מאז יום חמישי הצטברו בתחנה זו 136 מ"מ – כמות הגבוהה ב-30% מהממוצע של חודש מרץ כולו. תמונת מצב דומה נרשמה גם בבית ג'אן ובפקיעין, שם הגשמים העזים הובילו להתפתחות הצפות מהירות.

הסערה לוותה בברד כבד ובסופות רעמים, כאשר ביחיעם נמדדה עוצמה חריגה של 39 מ"מ בשעה בודדת. ביישובים הררית וברעם תועדו בערב שבת גרגירי ברד בקוטר של עד 2 ס"מ. בשירות המטאורולוגי מסבירים כי השילוב של אוויר קר מאוד ברום, שאינו אופייני לסוף מרץ, יחד עם רוחות חזקות, הוא שהוביל להתעצמות העננים ולמבול החריג.

שלג בחרמון והמשך התחזית

גם החרמון זכה לעדנה מחודשת כאשר שלג טרי ירד על ההר לאחר תקופה ממושכת של יובש. בשעות אחר הצהריים הגשמים התפשטו גם למרכז הארץ, לגליל התחתון ולעמקים, שם נמדדו כמויות צנועות יותר שנעו בין 10 ל-30 מ"מ. מדובר בבשורה משמעותית לצפון הארץ, שסבל עד כה מגירעון משמעותי בכמויות המשקעים העונה.

בשירות המטאורולוגי מעדכנים כי החורף כאן כדי להישאר לפחות לעוד שבוע. ביום ראשון הגשמים צפויים להימשך בצפון ובמרכז, ולאחר הפוגה קלה בימים שני ושלישי, המערכת תתחדש ביום רביעי בפריסה ארצית רחבה. שימו לב: ביום חמישי קיים צפי משמעותי לשיטפונות במדבר יהודה, בנגב ובערבה, והציבור נקרא לנהוג במשנה זהירות.