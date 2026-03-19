השירות המטאורולוגי בעדכון חריג: "השיא עוד לפנינו"

השירות המטאורולוגי בנתונים חריגים לעונה: הגשמים ששטפו את הערבה והנגב יתחדשו הערב בעוצמה רבה. "השיא יהיה בלילה, צפי לכמות גבוהה מ-100 מ"מ בצפון"

מזג אוויר סוער וחריג פוקד את ישראל בשלהי חודש מרץ. במהלך הלילה האחרון ירדו משקעים משמעותיים בדרום ובמזרח הארץ, כאשר בשירות המטאורולוגי מדווחים כי "בסדום ירדו 17 מ״מ, בערד 10 מ״מ, ובאזור שבין עין גדי לצפון ים המלח נמדדו כ-10-15 מ״מ". הגשמים העזים הובילו לשיטפונות בנחלים המתנקזים לים המלח ולשיבושי תנועה בכביש 90.

גם בצפון הארץ הורגשה המערכת היטב: 29 מ"מ ירדו בקיבוץ גדות שבעמק החולה ו-20 מ"מ באלוני הבשן שבגולן. למרות ההפוגה הזמנית במהלך היום, החזאים מזהירים כי מדובר בשקט שלפני הסערה. הגשמים צפויים להתחדש כבר לקראת הערב ולהתמקד בצפון ובמרכז, בדגש על אזורי ההרים.

שיא המערכת לפנינו: הצפות ושיטפונות

על פי תחזית השירות המטאורולוגי, "שיא הגשמים יהיה בלילה שבין חמישי לשישי", אך המערכת תלווה אותנו לאורך כל סוף השבוע. "הגשמים יימשכו בהפוגות גם בשישי ובשבת, ועד תחילת השבוע צפויים להצטבר כ-50-70 מ"מ – כמות גבוהה מאוד ביחס לשליש האחרון של מרץ".

בצפון הארץ המצב עשוי להיות קיצוני אף יותר: "באזורי הגליל העליון והגולן צפויה בימים הקרובים כמות גבוהה מ-100 מ"מ במצטבר". במקביל, קיים צפי לשיטפונות נוספים בנחלי ים המלח החל משעות אחר הצהריים ועד מחר.

התחזית לתחילת השבוע: הגשם חוזר לדרום

מי שקיווה לאביב בתחילת השבוע הבא עשוי להתאכזב. ביום ראשון ושני צפויה התחדשות של הגשמים גם בדרום הארץ, עם "צפי לגל שיטפונות נוסף בנגב וביתר אזורי הדרום ביום שני". בשירות המטאורולוגי מסכמים בבירור: "ימים גשומים בהחלט לפנינו".