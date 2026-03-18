השירות המטאורולוגי: עדכון חשוב לשעות הקרובות

השירות המטאורולוגי הודיע לפני זמן קצר כי בימים הקרובים יחולו הרבה שינויים במזג האוויר, והעניק הצצה למה שצפוי לקרות בימים הקרובים

בשעות הקרובות יוסיף להיות חם מהרגיל, אך במקביל יהיה מעונן עם טפטופים או גשמים קלים ברוב אזורי הארץ, ואפילו יתכנו סופות רעמים. גם הרוחות יתחזקו. משעות הערב הגשמים יתחזקו מעט בעיקר במרכז ובדרום, ויש סיכוי לשיטפונות מקומיים בעיקר בדרום הנגב, במזרח הנגב והערבה ואולי גם בים המלח.

בחצי השני של הלילה הגשמים יתמעטו ויפסקו בהדרגה, וצפוי גשם בעיקר בצפון.

מחר תורגש ירידה בטמפרטורות, ירד גשם בעיקר בצפון, אך משעות הצהריים הגשמים ישובו ויתחזקו וגם יתפשטו למרכז ולדרום, ויש סכנה לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. גם ינשבו רוחות חזקות ובדרום יתכן אובך.

ביום שישי הגשם ירד בעיקר בצפון אך בשבת הגשמים ישובו ויתחזקו וירדו מדי פעם ברוב אזורי הארץ עם סכנת שיטפונות גם בנגב וגם באזור ים המלח.

אפילו בשבוע הבא הגשם לא כל כך עוזב אותנו, אך התיזמונים עוד לא ודאיים- כנראה גשמים ירדו ביום ראשון וגל נוסף של גשם באמצע השבוע אך כמובן שיש להמשיך ולהתעדכן.