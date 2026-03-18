השירות המטאורולוגי: לקראת אירוע קיצוני

השירות המטאורולוגי מעדכן כי יממה של מזג האוויר הפכפך ולעיתים אף קיצוני בדרך אלינו.

חציו הראשון של יום רביעי יתאפיין במזג אוויר חם מרגיל אבל משעות הצהריים צפוי מהפך: הרוחות יתחזקו, בתחילה בדרום הארץ ולקראת ערב גם במרכז, ועמם יגיע גם אובך. בנגב ובערבה ירדו גשמים שיגרמו לשיטפונות בנחלים לפחות עד שעות הלילה שבין רביעי לחמישי. יש להתעדכן באתר השירות המטאורולוגי בנוגע לאזהרות לשיטפונות.

ביום חמישי, עם מעבר השקע השרבי צפונה, נרגיש ירידה חדה בטמפרטורות שתמשיך גם אל תוך סוף השבוע, אז כבר יהיה קר מהרגיל. גשמים ירדו בצפון ובמרכז והשבת צפויה להיות בסימן חורפי. מזג האוויר החורפי ימשך גם בתחילת השבוע הבא ועד אז כבר צפויים להצטבר בצפון הארץ 60-כ-80 מ״מ ולפצות במעט על המחסור הגדול בגשמים שפוקד את האזור הזה עד כה.

המחצית השניה של חודש מרץ עומדת בצפיות המוקדמות ומספקת וצפויה לספק שלל תופעות מזג אוויר, מאילת ועד דן.