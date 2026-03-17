השירות המטאורולוגי מעדכן: לקראת מהפך קיצוני במזג האוויר

השירות המטאורולוגי מפרסם את התחזית של הימים הקרובים, וצופה מהפך במזג האוויר.

על פי הודעת השירות, היום יעלו הטמפרטורות בחדות ביחס לאתמול (כ-5 מעלות יותר) וביום ד' הן יוסיפו לעלות בעוד כ-2 מעלות כתוצאה מהגעת שקע שרבי נוסף לאזורנו שיביא עמו שוב רוחות חזקות ואובך לדרום ולמרכז, והפעם גם צפויים שיטפונות בדרום הארץ לקראת שעות הערב של יום רביעי.

הגשמים ביום ד' ירדו בפריסה רחבה בדרום הארץ, מגבול מצרים והנגב הדרומי ועד לצפון הנגב ולים המלח, ויגרמו לשיטפונות נרחבים וחסימות כבישים מרכזיים בערבה ובנגב, ועד לים המלח, ולכן יש צפי לשיבושים בדרכים דרומה בערב ובליל רביעי. מוקד הגשמים יהיה בנגב הדרומי ובערבה אולם גשמים משמעותיים יתכנו בכל המרחב.

ביום ה' עוד יוסיפו לרדת גשמים וכרגע נראה שהם אף יתחזקו בימים שישי ושבת, יביאו עמם עוד שיטפונות לדרום וגשמים למרכז ולצפון.