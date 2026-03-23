מלחמה יקרה, מילים זולות: כך טראמפ מתמרן את שוק הנפט העולמי

המלחמה עם איראן נמשכת ביתר שאת, ועל פי רוב האינדיקציות תימשך עוד זמן לא מבוטל, אז מה פשר ההצהרות הסותרות והאפילו אופטימיות של הנשיא טראמפ?

כמו שרק הנשיא דונלד טראמפ יודע לעשות, שוב, העולם כולו נדם וקרא בשקיקה ובחרדה את הודעותיו לאורך 36 השעות האחרונות. ראשית, איים טראמפ בגרימת נזק מאסיבי לתשתיות האנרגיה האיראניות, בפעולה שהייתה יכולה לטלטל את שוק האנרגיה הגלובלי וכיממה לאחר מכן "התקפל" הנשיא ואף הגדיל והודיע על האפשרות לסיום המלחמה תוך ימים בודדים.

רבים מסתכלים מהצד, ביניהם גם פרשנים המתיימרים למומחיות כל שהיא בגיאו-פוליטיקה או יחסי חוץ, ואומרים 'הינה, טראמפ התהפך", תוצאה של הבנה שטחית ומיושנת של דונלד טראמפ, שכבר הוכיח פעמים רבות שמאחורי מרבית מעשיו, עומדת אסטרטגיה סדורה, גם אם יוצאת דופן.

כל שצריך לעשות כדי להבין את המהלכים האחרונים של טראמפ, הוא להסתכל על שני גרפים לאורך השבועיים האחרונים. מחירי הנפט הגולמי בעולם, ומחיר הדלק ברחבי ארה"ב. שניהם טיפסו משמעותית לאורך השבועות האחרונים, נפט גולמי טיפס אל אזור ה-100 עד כ-105 דולר לחבית, עשרות דולרים מעל הממוצע בשוק, וגם במשאבה ראו האמריקאים במהלך הימים האחרונים את תחילתו של זינוק מחירים.

כעת טראמפ, בפעם השנייה מאז תחילת המלחמה, מנער את השוק ומשקשק את המחירים חזרה אל מקומם הרצוי. כבר בשבוע הראשון של המלחמה, עם תחילת הזינוק הדרמטי במחירי מדד ה-BRENT העולמי לנפט, שיגר טראמפ מסרים דומים לעולם: "כמעט וסיימנו, איראן הובסה, אנחנו ניצחנו" הצהיר טראמפ, והבטיח שהמלחמה תתקדם במהרה לסיום. זה היה לפני יותר משבועיים.

גם המהלך האחרון של טראמפ עבד על אותה שיטה, רק עם שינוי קטן, להתאים את השיטה לנסיבות. יהיה קשה למכור לשוק הגלובלי את אותה אמירה על 'סיום מהיר' למלחמה, כמעט שלושה שבועות אחרי ההצהרה הקודמת על סיום קרב למלחמה, אז מה עושים?

קודם כל מערערים את השוק, ואז זורקים אותו חזרה למטה. טראמפ איים על שוק האנרגיה הגלובלי בלא פחות מקטסטרופה, פתיחת מלחמת חורמה על תשתיות האנרגיה בצומת הנפט המרכזית בעולם, עם שעון עצר שצמוד לאיום, לא פחות מכך. מה קרה מאז? כל העולם עצר את נשימתו במתנה, שוק הנפט קפא, מדינות החלו למשוך ממאגרים אסטרטגיים ולתכנן תוכניות לצמצום צריכה.

ואז שוב, הגיע הנשיא טראמפ, כאביר על סוס אל השוק הגלובלי, והודיע בהודעה אחת לא רק ש'דחה' את הדד-ליין על התקיפות, אלא שאפילו ייתכן (וזו מילת המפתח) כי הסכסוך קרוב במיוחד (שוב) לסיום מהיר, אם וכאשר יצליח להגיע לעסקה עם איראן במהלך הימים הקרובים.

שמפניות נפתחו, השווקים נשמו לרווחה, והנפט צנח בעשרות דולרים חזרה לסביבות ה-80 עד 90 דולר לחבית. והמלחמה? המלחמה נמשכת בדיוק כפי שנמשכה אתמול, ובדיוק כפי שתימשך מחר, וטראמפ? טראמפ יכול להמשיך בדיוק לפי רצונותיו ותוכניותיו, שעל פי מרבית הסימנים, אינן קרובות עדיין לסיומן.