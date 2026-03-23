דאגה אמיתית בישראל: "מדובר בחדשות רעות"

פרשן חדשות 12, עמית סגל, מפרסם היום (ב') דברים של גורם ישראלי המצביעים על דאגה עמוקה במערכת הביטחון והדרג המדיני בנוגע לאופן שבו איראן מפרשת את המסרים המגיעים מוושינגטון.

לדברי הגורם, ההודעה שפרסם הנשיא לשעבר דונלד טראמפ בשבוע שעבר, לפיה לא תתבצע תקיפה נוספת על מתקני הגז האיראניים, התפרשה בטהרן כסימן של רפיון. "הודעת טראמפ עודדה את האיראנים כי נתפסה בעיניהם כחולשה", הסביר הגורם.

החשש: "חדשות רעות"

בישראל עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות, במיוחד סביב ביטול האולטימטום הנוכחי שהוצב מול המשטר האיראני. הגורמים הישראלים חוששים כי שרשרת הוויתורים או המסרים המרככים תתפרש בצורה שגויה בצד השני ותוביל להסלמה נוספת.

"יש לקוות שלא יתפסו כחולשה גם את ביטול האולטימטום הנוכחי", הדגיש הגורם הישראלי בשיחה עם סגל, והזהיר בנחרצות: "אם כך יקרה – מדובר בחדשות רעות מאוד".