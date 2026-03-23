נתניהו החליט: דורון כהן ימונה כנציב שירות המדינה

ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע היום (שני) כי החליט להביא את מינויו של דורון כהן לתפקיד נציב שירות המדינה. המינוי יובא בפני ועדת המינויים של נציבות שירות המדינה, ולאחר מכן לאישור הממשלה.

בהודעת לשכת רה"מ נאמר כי "מר דורון כהן מביא עמו ניסיון עשיר הן בשירות הציבורי והן במגזר העסקי, וכיהן בעבר כמנכ״ל משרד האוצר, מנהל רשות החברות הממשלתיות, מנכ״ל דסק״ש ויו״ר דירקטוריון סלקום".

הודעתו של נתניהו מגיעה אחרי חודשים של סכסוך משפטי ארוך סביב מינויו של נציב שירות המדינה, כשהתפקיד לא אוייש באופן רשמי מאז סיום תפקידו של דניאל הרשקוביץ בדצמבר 2024. רואי כחלון כיהן כממלא מקום נציב שירות המדינה מינואר עד אפריל 2025, וחודש לאחר מכן נתניהו הודיע כי יהודה כהן, מנכ"ל הרבנות הראשית, יהיה המועמד לתפקיד. בסופו של דבר, כהן הסיר את מועמדותו לאחר שנמצא כי נגדו מתנהלת חקירה סמויה על ידי הנציבות. ביוני 2025 הרשקוביץ חזר לשמש ממלא מקום נציב שרות המדינה למשך 6 חודשים.