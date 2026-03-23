הפרקליטות בתגובה ראשונה לפרשת שושנה סטרוק ז"ל

נציגת הפרקליטות השיבה היום לטענות על פגיעות טקסיות שמתקיימות בציונות הדתית, ושלל בתוקף כי התופעה הזאת קיימות

נציגת פרקליטות המדינה התייצבה היום (ב') מול טענות קשות שהעלו חברות כנסת מהאופוזיציה, בנוגע לקיומן של עדויות על פגיעות מיניות "טקסיות" ופולחניות בישראל. הדיון התקיים בצל גל שמועות זדוניות שהופצו לאחרונה, המנסות לקשור מקרים מסוג זה לאישי ציבור.

למרות הניסיונות של חברות כנסת מהאופוזיציה לטעון כי בידיהן עדויות רבות ולא מתואמות, בפרקליטות הציגו תמונה הפוכה לחלוטין שמנפצת את התיאוריות הללו.

"אין לנו שום עדות"

בתגובה לשאלות הנוקבות, השיבה נציגת הפרקליטות בנחרצות: "אין לנו שום עדות מהשנים האחרונות ואפילו לא מה-20 השנים האחרונות". לדבריה, רשויות האכיפה לא נתקלו בשום בסיס עובדתי לתופעה: "אין לנו אינדיקציה שקורים מקרים כאלו היום".

הדברים מקבלים משנה תוקף על רקע העלילות הקשות שהופצו לאחרונה נגד השרה אורית סטרוק ובעלה. כזכור, לאחר פטירת בתם שושנה ז"ל בשבוע שעבר, נעשו ניסיונות מכוערים ברשתות החברתיות ובחלק מכלי התקשורת לקשור את בני הזוג סטרוק לטענות הזויות על התעללות "טקסית" – טענות שהתבררו כחסרות שחר ונועדו לפגוע בשרה וביקירה ברגעם הקשה ביותר.