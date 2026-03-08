הנשיא הרצוג ספד לדוד רוקני: "הסמל של טקס המשואות"

לאחר מותו של מפקד טקס המשואות המיתולוגי, נשיא המדינה ושר התרבות ספדו לדוד רוקני: "היה הסמל של הטקס הלאומי והמאחד".

נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד היום (ראשון) לאל"ם (במיל') דוד רוקני ז"ל, מפקד טקס הדלקת המשואות בהר הרצל במשך יותר משלושה עשורים, שהלך לעולמו בגיל 94.

הרצוג כתב כי קיבל "בצער רב את הידיעה על פטירתו של אל"ם (במיל׳) דוד רוקני ז״ל, המפקד המיתולוגי של טקס המשואות בהר הרצל במשך כ-34 שנים". לדבריו, רוקני "היה הסמל של הטקס הלאומי והמאחד הזה, תמיד הוביל אותו בחסד ובדיוק מירבי".

עוד הוסיף הנשיא: "רוקני שירת בצה״ל במסירות, במקצועיות ובאהבה גדולה למדינת ישראל, והוביל במשך שנים רבות את אחד מאירועי הדגל של ישראל, טקס המשואות בערב יום העצמאות".

הרצוג הדגיש כי "דוד היה דמות מופת של ממלכתיות ואהבת הארץ, ותרומתו הייחודית תיזכר עוד שנים רבות", והוסיף: "אני שולח תנחומים מעומק הלב למשפחתו וליקיריו. יהי זכרו ברוך".

גם שר התרבות והספורט מיקי זוהר ספד לרוקני וכתב: "נפרדים היום בצער מאל״מ דוד רוקני, המפקד המיתולוגי של טקס המשואות וחגיגות העצמאות של מדינת ישראל במשך יותר מ-30 שנה".

זוהר הוסיף: "זכיתי להכיר אדם מיוחד, שכל סביבתו אהבה והעריכה. לאורך השנים הפך רוקני לדמות מוכרת בכל בית בישראל". לדבריו, "מורשתו תמשיך ללוות את חגיגות העצמאות עוד שנים רבות. יהי זכרו ברוך".