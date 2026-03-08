הלך לעולמו תא"ל דוד רוקני מפקד טקס המשואות המיתולוגי

אל״מ (מיל׳) דוד רוקני, שניהל במשך יותר משלושה עשורים את טקס הדלקת המשואות בהר הרצל והפך לדמות המזוהה עם פתיחת חגיגות יום העצמאות, הלך לעולמו בגיל 94

אל"מ (מיל') דוד רוקני הלך לעולמו בגיל 94. רוקני, ששימש במשך עשרות שנים כמפקד טקס הדלקת המשואות בהר הרצל, נחשב לדמות מרכזית בטקס הממלכתי הפותח את חגיגות יום העצמאות של מדינת ישראל.

רוקני נולד ב־6 בינואר 1932 בעיר כרמאנשאה שבאיראן להוריו שעהבן וגזלה, והיה השלישי מבין ארבעה ילדים. בשנת 1950 עלה לישראל והצטרף לקיבוץ אשדות יעקב. כעבור שנתיים נסע לאיראן לצורך נישואין, שם הכיר את אשתו רונית. לאחר החתונה שב לישראל והמשיך את שירותו הצבאי.

במהלך שירותו בצה"ל שירת בחטיבת גולני במשך 35 שנים בתפקידי מטה והדרכה. בשנות ה־70 שימש גם כרב-סמל בה״ד 11. במסגרת שירותו מונה למפקד טקס הדלקת המשואות המסורתי הנערך מדי שנה בערב יום העצמאות בהר הרצל בירושלים.

רוקני פיקד על הטקס בין השנים 1983 ל־2016, ובמהלך התקופה ניהל עשרות טקסים. לצורך התפקיד גויס מדי שנה לשירות מילואים לתקופה של כ־42 ימים. בשנת 2013 הופק הסרט התיעודי "הטקס", שעסק בהכנות לטקס הדלקת המשואות ובהשתתפותו של רוקני. לאורך השנים הפך לדמות המזוהה ביותר עם הטקס הממלכתי בהר הרצל.