סגירת מעגל: כך חוסל המשגר שירה על מטולה

לאחר שיגורים לעבר הצפון, כוחות צה"ל זיהו את המשגר והשמידו אותו בסגירת מעגל מהירה. בנוסף חוסל מחבל חיזבאללה שהתקרב לכוחות אוגדה 91

צה"ל תקף ביממה האחרונה (שבת לראשון) משגרי רקטות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון, מהם בוצעו שיגורים לעבר שטח מדינת ישראל. התקיפות בוצעו לאחר זיהוי השיגורים ובמסגרת פעילות צה"ל לסיכול האיומים בגבול הצפון.

אתמול בשעות הצהריים זוהו מספר שיגורי רקטות לעבר מטולה. זמן קצר לאחר מכן, בסגירת מעגל מהירה, כוחות צה"ל איתרו את המשגר ממנו בוצע הירי והשמידו אותו בתקיפה מדויקת.







צילום: דובר צה"ל

במקרה נוסף שאירע בגזרה, כוחות אוגדה 91 זיהו מחבל מארגון הטרור חיזבאללה שפעל בסמוך לכוחות צה"ל בשטח לבנון. כלי טיס של חיל האוויר, שפעל בהכוונת הכוחות הקרקעיים, תקף את המחבל וחיסל אותו בתוך זמן קצר.

בצה"ל ציינו כי בימים האחרונים החל צה"ל במהלך של הגנה קדמית בגזרת הצפון, שנועד ליצור שכבת הגנה נוספת ולהרחיק את האיומים מיישובי הגבול.

לדברי צה"ל, הכוחות ממשיכים לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה, שהצטרף ללחימה ופועל בחסות משטר איראן, וכי צה"ל ימשיך לפעול על מנת למנוע פגיעה באזרחי מדינת ישראל.