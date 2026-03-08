למרות מטחי הרקטות, אין כוונה לפנות יישובים בגבול הצפון

גורם בפיקוד צפון אומר לסרוגים כי למרות הירי הכבד של חיזבאללה על ישובי קו העימות, בשלב זה צה"ל לא ממליץ על פינוי התושבים דרומה

מבצע 'שאגת הארי' היום השמיני. אחרי יומיים של ירי בלתי פוסק על יישובי הצפון, בפיקוד צפון לא ממליצים בשלב זה על פינוי האוכלוסייה מקו העימות.

גורם בכיר בפיקוד הצפון טוען באוזנינו בצהריים כי החיזבאללה נמצא במצב הקשה ביותר מבחינתו וכי הנתק מול ממשלת לבנון ומול האוכלוסייה במדינת לבנון קשה ועמוק.

פגיעות חיל האוויר, חיל הים והכוחות הנוספים פוגעים בו בכל המרחבים בו הוא מצוי, החל מהדאחייה שם מותקפים מידי יום בניינים, עמדות ומקומות אחסון רבים. זאת בנוסף ללפחות 50 בתים רבי קומות שהופצצו בביירות.

תקיפות בלבנון (דובר צה"ל)

במהלך השבוע האחרון, תקף פיקוד הצפון יותר מ‑600 מטרות ברחבי לבנון מהאוויר, מהים ומהיבשה תוך שימוש ביותר מ‑820 חימושים. בתקיפות חוסלו יותר מ‑190 מחבלים.

בין המחוסלים אבו חמזה ראמי, מפקד הגא״פ בלבנון המקביל בדרגתו לדרגת אלוף, שני מפקדים המקבילים בדרגתם לדרגת אלוף‑משנה ושלושה מפקדי גדודים בארגון הטרור. בנוסף, הושלמו 27 גלי תקיפה במרחב ביירות, מתוכם חמישה ברובע הדאחייה.

המלחמה תיארך עוד זמן רב, ולכל נערכנו

"צהל עובד בעיקר בשלוש גזרות מרכזיות לאורך ולרוחב לבנון" אומר לנו הגורם , במרחב ביירות והדחייה באזור הבקע במזרח לבנון וכמובן בדרום לבנון.

"נכון", אומר הגורם, "שישנם שיגורים והמלחמה עוד תהיה לך זמן רב ולכך נערכנו".

"מצבו הכלכלי של ארגון החיזבאללה קשה ביותר - אין לו כסף לשלם לפעיליו, אין לו כסף לתחזוקה ועדיין יש לו את היכולות לשגר לאזור הקרוב לקו העימות. דפוס הפעולה האפשרי שהיה מבוסס על ירי ארוך טווח לישראל הוסר בימים האחרונים ולמרות הירי שהיה לחיפה זה היה לדעתנו חריג אבל אפשרי".

"התקיפה בלילה בביירות יחד עם הפעולות הנוספות מסיבות נזק לחיזבאללה".

על התקיפות נגד מוצבי צה"ל בגבול לבנון ועל כוחות צה"ל שנכנסו ללבנון אומר הגורם: "אנחנו מזהים ירידה של מחבלי רדואן דרומה ופועלים כנגדם".

ועם כל זאת ההמלצה של פיקוד צפון בשלב זה היא שאין צורך לפנות את האוכלוסייה הישראלית מהצפון ומקו העימות, כפי שנעשה בתחילת המלחמה.