טירוף בגמר גביע המדינה: מכבי ת"א הפכה ל-2:1

גמר גביע המדינה סיפק משחק דרמטי. אבו רומי העלה את האלופה מבאר שבע ל-1:0 במחצית הראשונה אבל שני שערים מהירים של וראלה ורביבו הפכו את התוצאה

גמר גביע המדינה הבטיח וקיים. משחק מטורף בטדי.

אבו רומי הבקיע לטובת האלופה מבאר שבע בדקה ה-12 וכך הסתימה גם המחצית הראשונה.

אלא ש-10 דקות לתוך המחצית השנייה, האלופה היוצאת הראתה שהיא לא נכנעת. וראלה הבקיע בדקה ה-58 והשווה, ורוי רביבו הפך את התוצאה בדקה ה-63.

באר שבע רוצה דאבל; מכבי רוצה תואר

נזכיר כי ניצחון של הפועל באר שבע יעלה את בית"ר ירושלים למוקדמות הליגה האירופית (המפעל השני בחשיבותו באירופה). ניצחון צהוב ישלח את התל אביבים לליגה האירופית ואת בית"ר למוקדמות הקונפרנס ליג (יחד עם הפועל תל אביב)

עבור הפועל באר שבע, שהבטיחה זה עתה את תואר האליפות בתום עונה סוחפת, המשחק הערב הוא הזדמנות פז לחרוט את השנה הנוכחית בספרי ההיסטוריה באותיות של זהב. האדומים מבירת הנגב, שמחזיקים בארבע זכיות בגביע (כולל הנפת התואר בעונה שעברה), מעולם לא הצליחו להשלים זכייה כפולה באותה העונה. הערב, השחקנים של באר שבע יעשו הכל כדי לרשום דאבל היסטורי וראשון בתולדות המועדון.

שחזור הגמר המטורף והיסטוריית הזכיות

מנגד, מכבי תל אביב מגיעה למשחק בעמדת המועדון המעוטר ביותר במפעל, כשהיא מחזיקה בשיא חסר תקדים של 24 זכיות בגביע המדינה. יחד עם זאת, הצהובים לא הניפו את הגביע מאז עונת 2020/21, והערב הם רעבים במיוחד להחזיר את התואר הביתה, ועל הדרך למנוע מהיריבה המושבעת לחגוג על חשבונם.

הפיקנטריה סביב המפגש הערב בטדי מגיעה לשיאה כשנזכרים בהיסטוריה המשותפת של שתי הקבוצות במעמד זה. מדובר בשחזור ישיר של משחק הגמר הבלתי נשכח מעונת 2014/15. באותו ערב היסטורי, כזכור, פירקה מכבי תל אביב את האדומים עם 2:6 מוחץ שהשלים עבורה טרבל מקומי.

מאז אותו משחק מפורסם, אף קבוצה בכדורגל הישראלי לא הצליחה לשים את ידיה על דאבל בעונה אחת – נתון שממחיש את גודל המעמד והלחץ המטורף שישב הערב על הכתפיים של שחקני שתי הקבוצות.