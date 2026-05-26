תיעוד דרמטי ממעצר המחבל מרצח עידו זולדן ז"ל | צפו

סגירת מעגל מטורפת: לוחמי יחידת הגדעונים (יחידה 33) מלהב 433 פשטו באור יום על לב העיר הפלסטינית, ושלפו את פאדי ג'מעה – מחבל שנטל חלק בפיגוע שבו נרצח זולדן בשנת 2007. ג'מעה שוחרר לאחרונה מהכלא הפלסטיני, וכעת נתפס על ידי כוחות הביטחון

תיעוד דרמטי חסר תקדים חושף את רגעי המעצר הנועז בלב השטח העוין: לוחמי יחידת העילית "הגדעונים" (יחידה 33) של להב 433 במשטרת ישראל, פשטו בשילוב זרועות עם שירות הביטחון הכללי וכוחות צה"ל על מרכז העיר קלקיליה, ועצרו בפעילות חירורגית ובנשקים שלופים את המחבל פאדי ג'מעה, שהיה מעורב בפיגוע הירי הרצחני בו נפל עידו זולדן ז"ל לפני כ-19 שנה.

המבצע המורכב התרחש זמן קצר בלבד לאחר שג'מעה שוחרר לחופשי מהכלא של מנגנוני הביטחון הפלסטיניים, שם היה עצור במשך כ-18 שנים מאז הפיגוע. במערכת הביטחון הישראלית עקבו באדיקות אחר שחרורו, ולא אפשרו לו לחזור למעגל הטרור: במבצע ממושך, ממוקד ומהיר, סגרו עליו לוחמי הגדעונים בלב הרשות הפלסטינית, הפתיעו אותו לחלוטין והעבירו אותו להמשך חקירה בישראל.







המארב בפונדוק וסגירת המעגל המאוחרת

כזכור, פיגוע הירי המזעזע התרחש ב-19 בנובמבר 2007 (ט' בכסלו תשס"ח). עידו זולדן ז"ל, בן 29 משבי שומרון, נסע בשעות הלילה מכיוון קרני שומרון לביתו. בסמוך לכפר פונדוק, רכב ובו מחבלים פלסטינים עקף את מכוניתו, פתח באש תופת מטווח קצר ורצח אותו.

חלק מחברי חוליית הטרור נעצרו כבר בליל הרצח, אולם ג'מעה הוחזק לאורך השנים בידי הפלסטינים. כעת, עם שחרורו לרחוב, הבהירו כוחות הביטחון הישראליים בצורה נחרצת כי אין בכוונתם לוותר על מי שדם יהודי על ידיו.

בסרטון שהותר לפרסום נראים לוחמי הגדעונים כשהם פועלים בנחישות, חותרים למגע בסמטאות המאוימות של קלקיליה בנשקים שלופים, ומבצעים את המעצר בצורה חלקה ללא נפגעים לכוחותינו. "מדובר במסר חד וברור לכל מחבל שעסק בטרור נגד אזרחי ישראל – ידה של מערכת הביטחון תשיג אתכם בכל מקום ובכל זמן, גם אם יחלפו שני עשורים", סיכמו גורמים במשטרה.