סקר מנדטים: בנט נחלש; הליכוד בראש; וכמה שווה יוסף חדאד?

סקר מנדטים חדש מעלה כי האיחוד בין נפתלי בנט ליאיר לפיד לא מניב את התוצאה המיוחלת לגוש השמאל - מרכז. וכמה שווה מפלגתו של יוסף חדאד?

סקר מנדטים חדש של מכון "מדגם" בראשות מנו גבע, אשר בחן לראשונה את כוחו הפוליטי של פעיל ההסברה הבולט יוסף חדאד, קובע כי אילו הבחירות היו מתקיימות היום – מפלגה בראשותו הייתה זוכה לחמישה מנדטים, והוא היה מחזיק במפתח ישיר להרכבת הקואליציה הבאה.

על פי נתוני הסקר שפורסם באתר 'ישראל היום', מפלגת הליכוד מובילה את המערכת הפוליטית עם 25 מנדטים, ואחריה רשימתו של נפתלי בנט המקבלת 23 מנדטים. מפלגת "ישר" בראשות גדי איזנקוט מתבססת ככוח משמעותי עם 17 מנדטים, ואילו מפלגת "הדמוקרטים" זוכה ל-10 מנדטים.

בהמשך הרשימה ניצבות שס, ישראל ביתנו ועוצמה יהודית, שמציגות כוח זהה של 9 מנדטים לכל אחת. יהדות התורה מקבלת בסקר זה 8 מנדטים, בעוד המפלגות הערביות חד"ש-תע"ל ורע"מ שומרות על יציבות ומסתפקות ב-5 מנדטים כל אחת.

הסקר מציג תמונת מצב קשה למספר מפלגות בולטות, ובהן מפלגת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ', כחול לבן, בל"ד, ומפלגת "המילואימניקים" של יועז הנדל – אשר כולן אינן מצליחות לעבור את אחוז החסימה.

מגמת התחזקות: גובר על ארדן, וינטר ואביבי

מפילוח עומק של קולות המשיבים עולה כי חדאד, אשר הצהיר רק לפני שבועות בודדים כי הוא שוקל ברצינות כניסה לחיים הציבוריים, נוגס בעיקר בקולות של גוש הימין והמרכז-ימין. התמיכה בו חוצה מחנות ומגיעה משלל מפלגות הקואליציה והאופוזיציה: שני מנדטים מגיעים אליו מהליכוד, מנדט אחד ממפלגתו של בנט, מנדט מישראל ביתנו ומנדט נוסף מעוצמה יהודית של איתמר בן גביר.

זהו אינו הסקר הראשון שבוחן את כוחו של פעיל ההסברה. סקר קודם של מכון "מדגם" שנערך בחודש פברואר גילה כי הוא שווה ארבעה מנדטים. כעת, על אף שחדאד עדיין לא יצא בהצהרה רשמית וסופית על התמודדות, מסתמנת מגמת התחזקות ברורה שלו בשטח.

במסגרת המחקר נבחן גם תרחיש רחב שבו רצות מפלגות ימין חדשות נוספות שהוזכרו לאחרונה בכותרות, בהן מפלגות בראשות השגריר לשעבר גלעד ארדן, תא"ל (מיל') עופר וינטר, או יו"ר הביטחוניסטים אמיר אביבי. גם בתרחיש הפוליטי הצפוף הזה חדאד עובר את אחוז החסימה, ולמעשה הוא המפלגה היחידה מבין כל השמות החדשים שהוזכרו שמצליחה להיכנס למשכן הכנסת.

גורמים בסביבתו של יוסף חדאד אישרו כי הסקר הנוכחי אכן הוזמן מטעמו, ומסרו בתגובה לממצאים: "חדאד הצהיר שהוא שוקל ברצינות להיכנס למערכת הפוליטית, ותוצאות הסקר הללו מביאות לידי ביטוי את התמיכה האדירה שהוא מזהה מדי יום בשטח ובציבור הציבורי".