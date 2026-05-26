רצח פלילי שני ביממה: גבר נרצח בפיצוץ רכב עוצמתי בכביש 2

פקרות פלילית ומרחץ דמים ברחובות: גל החיסולים בעולם התחתון מגיע הערב (שלישי) לנקודת רתיחה שנייה בתוך שעות ספורות. גבר נרצח בפיצוץ רכב קטלני ועוצמתי בכביש 2 (כביש החוף), סמוך למחלף אור עקיבא. מדובר באירוע הרצח הפלילי השני שנרשם היום, לאחר שבשעות הבוקר חוסל גבר נוסף בעיר עפולה.

הדיווח הראשוני התקבל במוקד 101 של מגן דוד אדום במרחב שרון בשעה 20:04. עוברי אורח בכביש החוף דיווחו המומים על פיצוץ עז שנשמע ברכב נוסע, אשר הוביל להתלקחות מיידית של הרכב לעיני הנהגים ההמומים.

צוותי כיבוי אש הוזנקו לזירה כדי להשתלט על הלהבות, ויחד עם חובשים ופראמדיקים של מד"א החלו בסריקות קפדניות בתוך ומחוץ לרכב המפויח. בסיומן, אותר גבר כשהוא סובל מחבלה רב-מערכתית קשה מאוד כתוצאה מעוצמת ההדף והאש. פציעותיו היו אנושות, ולאנשי הרפואה לא נותר אלא לקבוע את מותו במקום.



פראמדיקית מד"א הגר רבינוביץ וחובש מד"א יוסף פרידמן, שהיו מהראשונים להגיע לזירת הפיצוץ המטלטלת, סיפרו על רגעי האימה: "כשהגענו למקום הבחנו ברכב שעולה באש לאחר שככל הנראה התפוצץ. בסיוע כוחות הכיבוי ביצענו סריקה של הזירה, כשבסיומה אותר גבר שהיה ללא סימני חיים וסבל מחבלה רב מערכתית קשה מאוד. לצערנו נאלצנו לקבוע את מותו בשטח".





כוחות משטרה גדולים, בהם חבלנים וחוקרי המעבדה לזיהוי פלילי (מז"פ), זרמו למקום וחסמו לתנועה חלקים מכביש החוף לצורך איסוף ממצאים וראיות מזירת המטען. במשטרה בודקים את הקשר בין שני חיסולי היום, ומעריכים כי הרקע לאירוע הוא סכסוך דמים פתוח בין ארגוני פשיעה.