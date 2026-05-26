קרב אריות בטדי: הפועל ב"ש ומכבי ת"א במלחמה על גביע המדינה

רגע האמת של עונת הכדורגל: האלופה הטרייה מבירת הנגב עולה הערב לכר הדשא באצטדיון טדי במטרה לרשום היסטוריה ולחגוג דאבל ראשון אי פעם. מנגד, הצהובים מתל אביב רוצים להרוס את החגיגות האדומות, להחזיר את הגביע לקריית שלום לראשונה מזה חמש שנים, ולנקום על הגמר של העונה שעברה

מתח שיא בכדורגל הישראלי: אצטדיון טדי בירושלים יארח הערב (שלישי) את המשחק המותח והיוקרתי ביותר של השנה – גמר גביע המדינה. על המגרש ייפגשו שתי האימפריות הגדולות, הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, לדו-קרב חזיתי על התואר האחרון של העונה, במשחק שמבטיח להעניק חוויה בלתי נשכחת לחובבי הספורט בארץ.

עבור הפועל באר שבע, שהבטיחה זה עתה את תואר האליפות בתום עונה סוחפת, המשחק הערב הוא הזדמנות פז לחרוט את השנה הנוכחית בספרי ההיסטוריה באותיות של זהב. האדומים מבירת הנגב, שמחזיקים בארבע זכיות בגביע (כולל הנפת התואר בעונה שעברה), מעולם לא הצליחו להשלים זכייה כפולה באותה העונה. הערב, השחקנים של באר שבע יעשו הכל כדי לרשום דאבל היסטורי וראשון בתולדות המועדון.

שחזור הגמר המטורף והיסטוריית הזכיות

מנגד, מכבי תל אביב מגיעה למשחק בעמדת המועדון המעוטר ביותר במפעל, כשהיא מחזיקה בשיא חסר תקדים של 24 זכיות בגביע המדינה. יחד עם זאת, הצהובים לא הניפו את הגביע מאז עונת 2020/21, והערב הם רעבים במיוחד להחזיר את התואר הביתה, ועל הדרך למנוע מהיריבה המושבעת לחגוג על חשבונם.

הפיקנטריה סביב המפגש הערב בטדי מגיעה לשיאה כשנזכרים בהיסטוריה המשותפת של שתי הקבוצות במעמד זה. מדובר בשחזור ישיר של משחק הגמר הבלתי נשכח מעונת 2014/15. באותו ערב היסטורי, כזכור, פירקה מכבי תל אביב את האדומים עם 2:6 מוחץ שהשלים עבורה טרבל מקומי. מאז אותו משחק מפורסם, אף קבוצה בכדורגל הישראלי לא הצליחה לשים את ידיה על דאבל בעונה אחת – נתון שממחיש את גודל המעמד והלחץ המטורף שישב הערב על הכתפיים של שחקני שתי הקבוצות.