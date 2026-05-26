פרשת גופמן: היועמ"שית צפויה להודיע לבג"ץ על התנגדותה למינוי

רמה בוועדת המינויים הבכירים: היועמ"שית תאמץ את "מתווה גרוניס" ותדרוש בדיקה צבאית של התכתבויות אלמקייס ומפעילו. במקביל, גורמים בוועדה חושפים אווירה קשה וקרע עמוק בין היו"ר אשר גרוניס לחברים, זאת לאחר חשיפת שיחת הצעקות עם טליה איינהורן

פרשת מינויו של ראש המוסד הבא מסרבת להירגע ומגיעה לנקודת רתיחה משפטית וציבורית חסרת תקדים. היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, אינה כורעת תחת הלחצים הפוליטיים וצפויה להודיע מחר (רביעי) לבג"ץ כי היא עומדת על התנגדותה למינוי הרגיש בעת הזו.

במסגרת תגובתה הרשמית לבית המשפט, צפויה היועמ"שית לאמץ את המתווה המורכב שהציע יו"ר הוועדה המייעצת למינוי בכירים, נשיא בית המשפט העליון בדימוס אשר גרוניס. על פי "מתווה גרוניס", אישור המינוי של ראש ארגון הביון הבא יוקפא, עד אשר גורם צבאי מוסמך יבדוק באופן מעמיק את ההתכתבויות המדוברות בין ראש מטה שר הביטחון לשעבר, שחר אלמקייס, לבין המפעיל שלו – בדיקה שתוצאותיה עשויות להכריע את גורל המינוי כולו.

אווירה קשה ושיחת צעקות בצמרת הוועדה

במקביל לטלטלה המשפטית, הסערה מכה בעוצמה גם בתוך הוועדה המייעצת עצמה, שאמורה להיות הגוף השקול והסולידי ביותר בשירות הציבורי. גורמים בוועדה מדברים בשעות האחרונות על אווירה קשה, מתוחה וחריגה במיוחד השוררת בין יושב הראש, אשר גרוניס, לבין שלושת חברי הוועדה האחרים, על רקע חילוקי דעות עמוקים סביב הטיפול בפרשה המפותלת.

המתח הפנימי המטורף הזה מגיע בהמשך לחשיפה מאתמול, לפיה נרשם פיצוץ חסר תקדים מאחורי הקלעים שכלל שיחת צעקות קולנית וחריפה בין היו"ר גרוניס לבין חברת הוועדה, פרופ' טליה איינהורן. חילופי הדברים הקשים משקפים את הקרע העמוק שנוצר סביב המינוי לעמדה הביטחונית הרגישה ביותר במדינה.

כעת, עיניה של המערכת הפוליטית והביטחונית נשואות אל עבר הודעתה הרשמית של היועמ"שית מחר לבג"ץ, אשר עשויה לגרור אחריה דחייה משמעותית במינוי ראש המוסד ולפתוח חזית משפטית ופוליטית חזיתית מול לשכת ראש הממשלה.