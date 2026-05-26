טירוף: השאלה ההזויה שגרוניס שאל את רומן גופמן

כתב המשפט של i24NEWS, אבישי גרינצייג, חשף הערב אירוע מביך במיוחד שהתרחש בתוך הוועדה המייעצת למינוי בכירים

חשיפה דרמטית במהדורה המרכזית של ערוץ i24NEWS מעוררת סערה ומבוכה רבה במערכת הביטחון ובדרגים המשפטיים הבכירים ביותר במדינה.

על פי הדיווח של כתב המשפט אבישי גרינצייג, יו"ר הוועדה המייעצת למינוי בכירים, נשיא בית המשפט העליון בדימוס אשר גרוניס, הפנה שאלה חסרת אחריות לחלוטין הנוגעת ל"ליבת הסוד" של מודיעין המדינה לעברו של ראש המוסד המיועד, אלוף רומן גופמן.

האירוע המיוחס התרחש בסיומו של שלב העדויות והדיונים הרשמיים בוועדה, במסגרת הליך אישור מינויו של גופמן לתפקיד הרם. לאחר שחברי הוועדה סיימו את שאלותיהם והודו לגופמן על דבריו, פנה אליו היו"ר גרוניס באופן אישי.

"יש לי הרגשה שהוא סוכן מוסד, זה נכון?"

גרוניס שאל את גופמן: "אני יכול לשאול אותך שאלה שלא קשורה לוועדה?". ראש המוסד המיועד השיב בחיוב, ואז הטיל יו"ר הוועדה את הפצצה שהממה את כל היושבים בחדר.

"יש לי הרגשה ש-*** (דמות בין-לאומית מוכרת ביותר, שאת שמה לא ניתן לפרסם מפאת מגבלות ביטחון צנזורה חמורות) הוא סוכן מוסד. זה נכון?", שאל גרוניס.

על פי הדיווח של גרינצייג, אלוף גופמן הובך קשות מעצם השאלה הרגישה והבלתי צפויה, ובחר שלא להשיב עליה. במקביל, שאר הנוכחים שהיו עדים לחילופי הדברים בחדר הוועדה נותרו נדהמים לחלוטין מהשאלה התמוהה ומהדרישה לחשוף מידע ביטחוני כה רגיש ומסווג במסגרת שאינה קשורה לכך כלל. בסביבת הוועדה או מצדם של המעורבים טרם נמסרה תגובה רשמית למקרה.