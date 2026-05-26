כבר לא מכחישים: בגוש עציון מודים בפגיעות הטקסיות

תפנית חסרת תקדים ודרמטית במאבק בקשר השתיקה סביב תופעת הפגיעות המיניות בציבור הדתי: מועצת גוש עציון פרסמה היום (שלישי) הודעה רשמית וחריגה במיוחד המופנית לכלל התושבים באזור.



מדובר בשינוי כיוון מוחלט ורועש מצד המועצה והנהגת היישובים, לאחר שבמשך תקופה ארוכה זכו הטענות והשמועות על פגיעות מיניות בעלות אופי סדיסטי ופולחני להכחשות, הרחקת עדות ויחס ספקני בתוך הקהילות. הפעם, במועצה בחרו שלא להכחיש את קיומם של המקרים הקשים.

הטריגר להודעה יוצאת הדופן הוא תחקיר "זמן אמת" של העיתונאית רוני זינגר, ששודר בכאן 11. המשדר המטלטל חשף לראשונה עדויות של חמש נשים שונות, שרובן לא הכירו זו את זו, אך תיארו דפוסים דומים של פגיעות מיניות טקסיות מרובות משתתפים באותם אזורים בגוש עציון.



בפרק הוצגו גם הקלטות, עימות מצולם ועדויות של אנשי מקצוע שליוו את המתלוננות לאורך השנים, דבר שיצר תשתית ראייתית ועיתונאית שלא הותירה מקום לספק.

"פשע נתעב שפוצע את המרקם הקהילתי"

ההד הציבורי העצום שחולל המשדר אילץ את ראשי המועצה לצאת מאחורי הקלעים ולנסח מכתב פומבי חריף ונוקב, המודה למעשה בקיומן של החשדות ומטיל פומבי על הפוגעים: "המעשים המתוארים, המיוחסים בין היתר לאנשים מגוש עציון, הם ביטוי לרוע צרוף ולעיוות מוסרי שאין לו מקום בחברה אנושית, ובוודאי לא בקהילה שלנו", נכתב בהודעה הרשמית של המועצה.

בהנהגת הגוש בחרו להעביר מסר חד-משמעי לנפגעות ולנפגעים שעודם חוששים לדבר, בניסיון לעקור את הניסיונות להשתקת הפרשה: "אנו מבקשים לומר בצורה הברורה ביותר – אנו מוקיעים מעשי פגיעה ואת עושיהם. פגיעה מינית, ובוודאי כזו המתוארת כשיטתית וטקסית, היא פשע נתעב שפוצע לא רק את הקורבנות, אלא את המרקם הקהילתי כולו".

קריאה פומבית להגשת תלונות וסיוע

ההודעה הדרמטית של המועצה נחתמה בצעד אופרטיבי, שבו פורסמו באופן פומבי מספרי הטלפון הישירים של מוקד הביטחון, גורמי הרווחה, פסיכולוגים וקווים ייעודיים של מרכזי הסיוע לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית. במועצה קראו לכל מי שנפגע או זקוק לעזרה, ליווי ותמיכה, לא להישאר לבד ולפנות בצורה דיסקרטית ומיידית לגורמי המקצוע: "ליבנו עם הנפגעים והנפגעות באשר הם".

התחקיר של כאן 11, לצד התגובה הרשמית והחריגה של המועצה, צפויים להוביל כעת לפתיחתן מחדש של תלונות שנסגרו בעבר, ולהרחבת חקירת המשטרה סביב מה שמסתמן כאחת מפרשות פגיעות המין המאורגנות והמזעזעות ביותר שנחשפו בישראל.