בני גנץ חושף: "אני פגוע ממנו; היינו חברים טובים"

יו"ר מפלגת 'כחול לבן' בני גנץ, חשף היום לראשונה את מה שעבר עליו בעקבות אירועי השבועות האחרונים

יו"ר כחול לבן בני גנץ חשף היום (ראשון) בכנס התנועה הקיבוצית פרטים אישיים על הקרע שנוצר בינו לבין חבר הכנסת לשעבר חילי טרופר. לדבריו, השניים לא החליפו מילה מאז שטרופר הודיע על פרישתו מהמפלגה לפני כשבועיים.

"אני פגוע מחילי טרופר, זה היה מהלך פוליטי", מסר גנץ בגילוי לב נדיר. הוא הוסיף והבהיר: "היינו חברים טובים, אבל אני ממשיך הלאה. זה היה מהלך פוליטי, אני מאחל לו שילך לדרכו והמון בהצלחה".

הדברים נאמרו על רקע גל הפרישות שפקד את המחנה הממלכתי בשבועות האחרונים. טרופר, שנחשב לאחד האנשים הקרובים ביותר לגנץ, הודיע על עזיבת המפלגה במהלך דרמטי שהותיר את יו"ר המפלגה פגוע ומופתע.

כזכור, בעקבות הפרישה ניסה גנץ לדרוש מטרופר להתפטר גם מהכנסת, אך בסופו של דבר חזר בו מהדרישה. השניים סיכמו כי טרופר יישאר בכנסת הנוכחית על מנת שלא להעניק קול נוסף לקואליציה, אך לא יפעל במסגרת הסיעה.

"למי שאין את הכוח לשאת משא כבד"

בראיון שהעניק לגל"צ לפני מספר ימים, עקץ גנץ בעדינות את טרופר כשציין: "יכול אולי להבין את שיקוליו של מי שאין לו את הכוח לשאת משא כזה כבד". עם זאת, הוא הדגיש כי הפרישות לא ישנו את האסטרטגיה של המפלגה לקראת הבחירות.

גנץ הבהיר בכנס כי למרות הקשיים והפרישות, הוא ממשיך בדרכו הפוליטית. "מי שמחכה שאפרוש – מציע לו לשנות תוכניות", אמר בנחרצות, תוך שהוא מבקש להפיג שמועות על פרישה אפשרית שלו מהחיים הציבוריים.

יצוין כי בנוסף לטרופר, גם חבר הכנסת איתן גינזבורג ומזכ"ל המפלגה לשעבר הודיעו על פרישה מהמחנה הממלכתי בשבועות האחרונים. גורמים פוליטיים מעריכים כי הפורשים בוחנים הצטרפות למסגרות פוליטיות אחרות לקראת מערכת הבחירות הקרובה.