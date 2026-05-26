רגע לפני הפרק הראשון: שחר חיון נפצעה בחזרות לרוקדים עם כוכבים

דרמה מאחורי הקלעים של "רוקדים עם כוכבים": הדוגמנית וכוכבת הרשת שחר חיון נפצעה במהלך החזרות לתוכנית, ימים ספורים בלבד לפני עליית הפרק הראשון במוצאי שבת הקרוב.

חיון, שמתאמנת לצד הרקדן מתנאל קונבסקי, נפצעה אתמול (ראשון) ברגלה במהלך חזרה בסטודיו, זמן קצר אחרי אירוע ההשקה הגדול של העונה החדשה. בעקבות הפציעה היא נאלצה לעצור את האימונים ולקחת מנוחה מהחזרות.

לפי פרסום של מאקו, גם היום הכאבים עדיין לא חלפו - וחיון פנתה לקבל טיפול רפואי ואף עברה צילום כדי לבדוק את חומרת הפציעה.

בשלב הזה עדיין לא ברור האם מדובר בפציעה קלה שתאפשר לה לחזור במהירות לרחבת הריקודים, או בכזו שעלולה להשפיע על קצב החזרות שלה רגע לפני השידור הראשון.

שחר חיון ומתנאל צילום: אורטל זיו דהן

הלחץ עולה רגע לפני העלייה לאוויר

הפציעה מגיעה בדיוק בימים הכי אינטנסיביים של ההפקה, כאשר כל הזוגות נמצאים בישורת האחרונה לקראת הפרק הראשון של "רוקדים עם כוכבים". עבור חיון, שנחשבת לאחת המתמודדות הבולטות והמסקרנות בעונה החדשה, מדובר בטלטלה לא פשוטה דווקא ברגע הכי קריטי.

כעת בהפקה מחכים לעדכון רפואי מסודר שיבהיר האם היא תוכל להמשיך בחזרות כרגיל כבר בימים הקרובים.