גוטליב נגד הרמטכ"ל: "הדחת הפצ"רית? תרגיל יח"צ בשקל ועשרה"

חברת ועדת חוץ וביטחון תוקפת בחריפות את החלטת הרמטכ"ל ומבהירה כי דרגות האלוף נותרו בידיה של יפעת תומר-ירושלמי: "די לחשוב שכולנו רפי היגיון, הוא השאיר לה את הדרגות כי צריך להתייעץ עם מיארה. את מי היא מעניינת במילואים?"

חברת ועדת החוץ והביטחון, ח"כ טלי גוטליב (הליכוד), מטילה הערב (שלישי) פצצה ומנפצת את החגיגות בימין סביב הודעת הדרג הצבאי. בפוסט חריף ולוחמני, כמיטב המסורת, תוקפת גוטליב חזיתית את הרמטכ"ל אייל זמיר ומגדירה את החלטתו להדיח את הפרקליטה הצבאית הראשית (הפצ"רית), האלופה יפעת תומר-ירושלמי, כלא יותר מאשר מסך עשן תקשורתי.

"לא הבנתי על מה ההתלהבות!", כתבה ח"כ גוטליב בטון מאשים. "הרמטכ"ל הדיח את הפצ"רית הפושעת, וואו! ממש מרשים. את דרגת האלוף הוא לגמרי השאיר לה!! את מי מעניינת ההדחה שלה? מי היה קורא לה לשירות מילואים?".

"הדגשתי בפניו את הסעיף בוועדת חוץ וביטחון"

גוטליב, עורכת דין פלילית במקצועה, לא הסתפקה בביקורת פוליטית ושלפה את האס המשפטי מתוך חוק השיפוט הצבאי (חש"צ), תוך שהיא חושפת כי התעמתה עם הרמטכ"ל בנושא זה ממש מאחורי הקלעים של משכן הכנסת.

"סעיף 533א לחוק השיפוט הצבאי קובע את סמכות הרמטכ"ל לשלול דרגות", הסבירה חברת הכנסת, "והרמטכ"ל מודע לסעיף הזה והדגשתי את זה בפניו בדיון בוועדת חוץ וביטחון".

האצבע המאשימה: גלי בהרב-מיארה

לדברי גוטליב, הסיבה שהרמטכ"ל בחר בצעד של הדחה בלבד ולא הלך עד הסוף עם שלילת הדרגות והתארים של תומר-ירושלמי, נעוצה כרגיל בחשש מפני הדרג המשפטי הבכיר ביותר במדינה ובכבלים שהשניים מציבים לדרג המבצע.

"אז נכון, צריך אישור מהפצ"ר וצריך להתייעץ עם מיארה... נו, עכשיו הכל ברור לכם?", עקצה חברת הכנסת מהליכוד וחתמה בטון סוער: "די לחשוב שכולנו תמימים ורפי היגיון. תרגיל יח״צ בשקל ועשרה".



