ינון מגל בתגובה ראשונה להצטרפות של צביקה מור לסמוטריץ'

איש התקשורת ינון מגל התייחס היום (שלישי) להצטרפותו של ד"ר צביקה מור, אביו של שורד השבי איתן מור, למפלגת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ'. מגל, מגיש תכנית 'הפטריוטים' בערוץ 14, מסר ברכה חמה למור על המהלך.

"בהצלחה צביקה מור, אתה סמל ומופת", כתב מגל ברשתות החברתיות, תוך הבעת תמיכה בבחירתו של מור להצטרף למפלגה הדתית לאומית. הברכה מגיעה על רקע פעילותו הציבורית הנרחבת של מור במהלך המלחמה, כיו"ר פורום תקווה ומי שהוביל את המאבק נגד הסיוע ההומניטרי לחמאס.

הצטרפותו של מור למפלגת הציונות הדתית מגיעה בעיתוי רגיש, כאשר המפלגה נאבקת לעבור את אחוז החסימה בסקרים. בסקרים האחרונים, הציונות הדתית מתקרבת לרף החסימה, כאשר בחלק מהסקרים היא מגיעה ל-3.1% ובאחרים מצליחה לעבור את הרף ולהגיע ל-4 מנדטים.