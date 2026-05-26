יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על מירי רגב

היא לא מפסיקה לייצר כותרות, לעורר סערות ולהישאר במרכז העניינים כבר יותר משני עשורים. אבל מאחורי הדמות הכי צבעונית בפוליטיקה הישראלית מסתתרים גם סיפורים מפתיעים, רגעים דרמטיים והרבה מאוד אמביציה. לרגל יום הולדתה של מירי רגב - הנה 10 דברים שלא בטוח שידעתם עליה.

1. הייתה "צברית השנה"

עוד לפני הפוליטיקה, מירי רגב כבר סומנה כהבטחה גדולה כשזכתה בגיל 17 בתואר "צברית השנה" של "מעריב לנוער". מי שהכיר אותה אז מספר שכבר כנערה היא ידעה למשוך תשומת לב ולהיכנס לכל חדר כמו כוכבת.

2. כמעט לא הייתה בליכוד

קשה לדמיין את זה היום, אבל לפי דיווחים שונים, לפני שהצטרפה לליכוד היא ניהלה מגעים דווקא עם מפלגת העבודה. בסוף זה לא קרה - והשאר היסטוריה פוליטית סוערת במיוחד.

3. המשפט שרדף אותה שנים

"הסודנים הם סרטן בגוף שלנו" - האמירה הזאת הפכה לאחת ההתבטאויות הכי זכורות ושנויות במחלוקת בפוליטיקה הישראלית. היא חטפה ביקורת עצומה, פרודיות בלי סוף, אבל גם אז לא ממש חזרה בה.

4. האישה החזקה בדובר צה"ל

רגב הייתה דוברת צה"ל בזמן ההתנתקות ומלחמת לבנון השנייה - אחת התקופות הכי נפיצות בתקשורת הישראלית. היא גם הייתה הראשונה שצמחה מתוך דובר צה"ל והגיעה עד לתפקיד הדוברת הראשית.

5. מלחמות בעולם התרבות

בתור שרת התרבות, רגב הצליחה להכעיס חצי מתעשיית הבידור. מהקרבות סביב תקציבים ועד "חוק הנאמנות בתרבות" - כמעט כל שבוע נפתח עימות חדש. אמנים חתמו נגדה על עצומות, והיא מצידה לא הורידה הילוך.

6. מלכת הטקסים

אין הרבה פוליטיקאים שהצליחו להפוך את טקס הדלקת המשואות למופע שכולם מדברים עליו כמו מירי רגב. עם לא מעט דרמות, ויכוחים ורגעים שעשו כותרות - היא דאגה שגם מי שלא צפה בטקס, ישמע עליו למחרת.

7. סערות גם בממשלה

מהנת"צים ועד הרכבות - כשרת התחבורה היא ספגה ביקורת קשה גם מתוך הממשלה וגם מהציבור. אבל מי שמכיר אותה יודע: רגב אף פעם לא הייתה טיפוס שמתרגש מביקורת.

8. אמא לניצולת נובה

במהלך מתקפת 7 באוקטובר, בתה מיכל הייתה בין ניצולי הטבח בפסטיבל נובה. פתאום, מאחורי הדמות הפוליטית הקשוחה, נחשפה גם אמא מודאגת שנקלעה בעצמה ללב הדרמה הלאומית.

9. מכונת כותרות

בין אם זה "מה שווה התאגיד אם אנחנו לא שולטים בו?" או אינספור אמירות אחרות - רגב פיתחה לאורך השנים יכולת נדירה לייצר כותרות שמסעירות מדינה שלמה.

10. אוהבים אותה או לא - אי אפשר להתעלם ממנה

רגב הצליחה לעשות את מה שמעט פוליטיקאים מצליחים: להפוך לדמות שכל ישראלי מכיר. מבחינת המעריצים היא "אותנטית ולא מתנצלת", מבחינת המבקרים - היא פרובוקטיבית. דבר אחד בטוח: משעמם איתה אף פעם לא היה.