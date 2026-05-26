דיווח: אלו המועמדים שצפויים להצטרף למפלגה של גלעד ארדן

השר לשעבר גלעד ארדן ממשיך לבנות את המפלגה החדשה שלו. אלו המועמדים שצפויים להצטרף אליו

גלעד ארדן, השר והשגריר לשעבר, צפוי להכריע תוך שבועיים בשאלה המרכזית העומדת בפניו: האם להקים מפלגה חדשה או להצטרף למסגרת פוליטית קיימת. ארדן מקיים בימים אלה שיחות אינטנסיביות עם דמויות בכירות מהזירה הפוליטית והציבורית, כשהוא שוקל את צעדיו הבאים לקראת מערכת הבחירות.

על פי הדיווח בחדשות 13, בין השמות עמם נפגש ארדן לאחרונה נמנים רועי פולקמן, אמיר אביבי, תא"ל במיל' דדי שמחי וראשת עיריית בית שמש לשעבר עליזה בלוך. המגעים מתקיימים במקביל לדיווחים על יוזמות נוספות בימין, כשארדן בוחן את האפשרות להוביל מסגרת חדשה שתציע אלטרנטיבה למפה הפוליטית הנוכחית.

"לא נהיה תלויים בחרדים או בערבים"

ארדן, שכיהן בעבר כשר לביטחון פנים ושגריר ישראל באו"ם, הצהיר לאחרונה כי הוא בוחן הקמת מפלגת ימין מאחדת. "לא יכול להיות שהאפשרויות היחידות זה להיות תלוי בחרדים או בערבים", הבהיר ארדן, כשהוא מתווה חזון למסגרת שתשבור את הקיטוב הקיים ותאפשר הקמת ממשלה יציבה ללא תלות בקצוות הפוליטיים.

לדבריו, המציאות שבה כל ממשלה נאלצת להתפשר על עקרונות יסוד כדי לשמר שותפויות קואליציוניות פוגעת ביכולת המשילות ובלכידות החברתית. ארדן מבקש ליצור כוח פוליטי מרכזי בימין שיוכל להוביל את המדינה ללא מגבלות סחטניות מצד גורמים קיצוניים.

"הליכוד ב'" - יוזמה מקבילה

מהלכו של ארדן מתקיים על רקע דיווחים על התארגנות נוספת בימין, המכונה בינתיים "הליכוד ב'". על פי הפרסומים, במסגרת זו מתקיימים מגעים בין דמויות בכירות כמו ח"כ יולי אדלשטיין, השר לשעבר משה כחלון, סגנית שר החוץ שרן השכל ושגריר ישראל באו"ם לשעבר גלעד ארדן עצמו.

מטרת ההתארגנות, כך דווח, היא ליצור אלטרנטיבה ימנית-ממלכתית שתפעל להקמת ממשלה רחבה, ללא תלות בגורמים קיצוניים. עם זאת, המהלך עדיין רחוק מהבשלה, בעיקר בשל מחלוקת סביב השאלה מי יהיה המועמד לראשות הממשלה.

דדי שמחי מצטרף לזירה

אחד השמות המרכזיים שעולים במגעים הוא תא"ל במיל' דדי שמחי, לשעבר נציב כבאות והצלה וראש מטה פיקוד העורף. שמחי הודיע לאחרונה על כוונתו להצטרף לזירה הפוליטית, כשהוא מציג את עצמו כ"גוש מחבר" שיכול לאחד את מחנה הימין.

"קיבלתי החלטה להיכנס ולהשפיע מתוך הזירה הפוליטית", מסר שמחי בראיון לרדיו 103FM. "לדעתי כבר אי אפשר לשבת יותר על המרפסת". שמחי הבהיר כי הוא בוחן את כל האופציות, כולל הצטרפות לרשימת הליכוד או הקמת מפלגה חדשה, אך הדגיש כי לא ישב בקואליציה עם המפלגות הערביות.

עליזה בלוך, ראשת עיריית בית שמש לשעבר, היא שם נוסף שעולה במגעים. בלוך מוכרת כדמות בעלת ניסיון ניהולי ופוליטי עשיר, ועשויה להוות נכס משמעותי למסגרת חדשה.

ההחלטה הסופית של ארדן צפויה להתקבל תוך שבועיים, כשהיא עשויה להשפיע באופן משמעותי על מפת הכוחות הפוליטית לקראת הבחירות הקרובות.