סוער בכיפות ברזל: "אנחנו חייבים לפרק את האוטונומיה החרדית"

הדיון ב'כיפות ברזל' על חוק הגיוס עלה לטונים גבוהים: "אם אתה אזרח במדינת ישראל, אתה צריך לעשות משהו בשביל המדינה. לא עשית - אין לך זכויות, כולל גם את זכות הבחירה".

כיפות ברזל - תוכנית האקטואליה של סרוגים. באולפן אירח נתנאל איזק פאנל מגוון לדיון על הנושאים הבוערים שעל סדר היום: מהתפנית המפתיעה במשא ומתן המדיני מול איראן, דרך המשבר סביב חוק הגיוס ועד לסרטון השבועות של נתניהו שעורר סערה.

המשתתפים השבוע: רמי פירו יועץ אסטרטגי ומנהל משברים לבכירים, ענבר גיטי מועמדת מפלגת ישר! לכנסת, אתי כרייאף שופטת בדימוס ושלומי דמרי ממפלגת המילואימניקים.

איראן וארה"ב: "ההר הוליד עכבר" או תקיפה בפתח?

הפאנל נפתח בדיון על העלאת הכוננות מול איראן והדיווחים על הסכם מתגבש בתיווך אמריקאי. רמי פירו, יועץ אסטרטגי, הביע ביקורת על חוסר ניצול המומנטום הישראלי: "לא ניצלו את המומנטום כמו שצריך... המשיכו לזלזל ביכולות ובכוח של הצבא האמריקאי ושל צה"ל והלכו אחורה". פירו הוסיף כי הציפיות מטראמפ היו גבוהות, אך "ההר איך שזה נראה בסופו של דבר הוליד עכבר".

ענבר גיטי, מועמדת מפלגת "ישר!", שחזרה לאחרונה מביקור מדיני בארה"ב, שיתפה בתחושותיה הקשות: "המצב שלנו שם לא טוב... הלחץ שמופעל עליהם... רפובליקנים אוהבי ישראל ממש אמרו לנו: חבר'ה, זה לא נראה טוב". מנגד, השופטת בדימוס אתי כרייאף טענה כי טראמפ פועל כשחקן פוקר: "הוא מחכה לסיבוב הנכון כדי לעשות את העבודה, לא בהכרח בשבילנו... אנחנו אולי שותפים טובים למלחמה, אנחנו לא באמת שותפים אמיתיים למשא ומתן".

שלומי דמרי ממפלגת המילואימניקים הדגיש את הצורך בעוצמה צבאית: "האויבים שלנו מעולם לא ניצחו במלחמה, אבל גם מעולם לא הפסידו במשא ומתן. מה שצריך לעשות כרגע זה להפעיל עוד לחץ צבאי ופשוט לדחוק אותם לקיר".

חוק הגיוס: "בושה וחרפה שאזרח מעז לא להתגייס"

הדיון על חוק הגיוס והמגעים בין "דגל התורה" לאופוזיציה עורר סערה סביב השולחן. ענבר גיטי הציגה עמדה נחרצת נגד "האוטונומיה החרדית": "אנחנו חייבים לפרק את האוטונומיה החרדית מכיוון שהיא מחלישה את מדינת ישראל... הילד שלי מתגייס, המדינה מדברת איתו. בחברה החרדית המדינה לא מדברת עם הפרט, יש את העסקן".

אתי כרייאף הצטרפה לביקורת וקראה להצבת תנאים ברורים: "לא תרמת – לא נתרמת... תתרום שירות לתועלת הציבור, לבנייה, להקמה. מי שלא יעשה את זה לא יקבל זכויות, חד וחלק".

שלומי דמרי תקף את החוק המוצע וכינה אותו "חוק השתמטות": "מי ששם את המגזרים בפרונט זה בועז ביסמוט... כי החוק הזה הוא חוק הסדרת מעמד בני הישיבות. אם אתה אזרח במדינת ישראל, אתה צריך לעשות משהו בשביל המדינה. לא עשית - אין לך זכויות, כולל גם את זכות הבחירה".

"הטוב, הרע והמיותר": בן גביר והמשט הטורקי

בפינת "הטוב, הרע והמיותר", חברי הפאנל דנו בסרטון של השר בן גביר מול המשט הטורקי. שלומי דמרי הגדיר את המעשה כמיותר: "בן גביר הסתובב... כדי לעשות עוד קצת שרירים מול הביס (הבסיס) שלו. השגנו גינויים בכל העולם".

אתי כרייאף הוסיפה: "אנחנו בתקופה דיפלומטית רעה... מעבר לאותנטיות יש ערכים נוספים כמו שלמה וביטחונה של מדינת ישראל והיחסים הדיפלומטיים".

לעומתם, רמי פירו הצדיק את השר: "אנשים שונאים אותנו ולפעמים צריך להראות קצת כוח... הוא לא משחק היום את הטיפוס הממלכתי... הוא אמור לבוא ולדאוג לביטחונם של תושבי מדינת ישראל".

ציוץ השבוע: סרטון ה"ביביסט" שחצה את הרשת

סרטון הסאטירה של ראש הממשלה נתניהו לקראת שבועות זכה לתגובות מעורבות. אתי כרייאף החמיאה ליכולת השיווקית: "נתניהו יודע לנצל מומנטום... הסרטון שלו התפוצץ והגיע למיליוני צפיות. האם זאת הצלחה או לא?".

שלומי דמרי זיהה בסרטון את פתיחת מערכת הבחירות: "זאת פתיחת הקמפיין של בנימין נתניהו, מחלק אותנו לביביסטים, לקפלניסטים, למשיחיסטים".

ענבר גיטי ביקרה את הסרטון בחריפות וטענה כי הוא חלק מ"מפעל ההשכחה" של אירועי ה-7 באוקטובר. על כך השיב שלומי דמרי בכאב כאח שכול ותושב העוטף: "70% מהצעדים של הממשלה הזו נועדו להקטין ולהשכיח את השביעי באוקטובר... אתם לא תשכיחו את זה בחיים, אני חי את זה כל יום".

צל"ש או טר"ש?

בסיום המשדר חילקו המשתתפים צל"שים: