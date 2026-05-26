לא צריך מסעדה: בקר בבישול ארוך עם רוטב ברביקיו עשיר

בשר בקר בבישול ארוך עם רוטב ברביקיו עשיר, בצל מקורמל וטעמים עמוקים שמתפתחים שעות על האש. מתכון מושלם לבשר רך שמתפרק לבד ומתאים להגשה בתוך חלה טרייה, מעל פירה או לצד אורז שסופג את כל הרוטב

יש משהו בתבשילי בשר שמתבשלים שעות על האש שפשוט אי אפשר להתחרות בו. הריח שממלא את הבית, הרוטב שמצטמצם לאט-לאט והבשר שהופך לכל כך רך - עד שהוא מתפרק לבד עם מזלג. המתכון הזה לבקר בבישול ארוך עם רוטב ברביקיו עשיר הוא בדיוק מהסוג הזה.

בלי טכניקות מסובכות ובלי רשימת מצרכים מלחיצה, רק סיר אחד טוב, קצת סבלנות - ותוצאה שמרגישה כמו ארוחה של מסעדת בשרים. אפשר להגיש אותו בתוך חלה טרייה, מעל פירה או ליד אורז לבן שסופג את כל הרוטב.

הסוד הוא הזמן

הקסם של המתכון הזה מתחיל בבישול הארוך והאיטי. ברגע שנותנים לבשר כמה שעות טובות בתוך הרוטב, כל הסיבים מתרככים עד שהנתח פשוט מתפרק לבד.

השילוב של רוטב ברביקיו, סילאן, חרדל ופפריקה יוצר טעם עמוק ומעט מתקתק, כזה שמרגיש מושחת אבל עדיין ביתי ומנחם.

מה צריך?

לבשר

1.5 ק"ג בשר בקר לבישול ארוך (כתף 5, צלי כתף 4 או אסאדו ללא עצם)

2 בצלים גדולים חתוכים לרצועות

4 שיני שום פרוסות

1 כוס ציר בקר או מים רותחים

3 כפות שמן

לרוטב

1 כוס רוטב ברביקיו איכותי

2 כפות סילאן או דבש

1 כף חרדל

1 כף חומץ תפוחים או מיץ לימון

1 כפית פפריקה מתוקה או מעושנת

חצי כפית כמון

מלח ופלפל שחור לפי הטעם

מתחילים בצריבה טובה

מחממים שמן בסיר רחב וצורבים את נתח הבשר מכל הצדדים עד שנוצרת שכבה שחומה ועמוקה. זה בדיוק השלב שנותן אחר כך את הטעם העשיר לכל הסיר.

אחרי שמוציאים את הבשר, מטגנים באותו הסיר את הבצל והשום עד שהם מזהיבים ומתרככים - תוך כדי גירוד כל הטעמים שנדבקו לתחתית.

הבישול שעושה את כל ההבדל

מערבבים בקערה את כל חומרי הרוטב יחד עם ציר הבקר, מחזירים את הבשר לסיר ויוצקים מעל הכול.

מכסים היטב ומבשלים:

בתנור על 150 מעלות במשך 3.5-4 שעות

או על להבה נמוכה מאוד כ-3.5 שעות

בסיום הבישול מפרקים את הבשר עם שני מזלגות, מחזירים אותו לרוטב ומבשלים עוד כמה דקות עד שכל הרוטב נספג פנימה.