המהפכת מתרחבת: עשרות יישובים נכנסו לרשימת הזכאות לנשק

השר לביטחון לאומי אישר את הוספתן של עשרות ישובים וערים לרשימת האזורים המזכים ברישיון נשק אישי. המשמעות: מאות אלפי אזרחים נוספים יוכלו להגיש בקשה. בן גביר: "נשק בידיים הנכונות מציל חיים"

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, אישר היום (שלישי) פעימה דרמטית נוספת במסגרת הרחבת רפורמת הנשק הלאומית. על פי ההחלטה החדשה, העיר נתניה, לצד המועצות האזוריות עמק חפר ויואב, והיישוב אלישמע (במועצה האזורית דרום השרון), הוגדרו רשמית כיישובים זכאים.



המשמעות המעשית של המהלך היא פתיחת האפשרות עבור מאות אלפי אזרחים נוספים להגיש בקשה לקבלת רישיון לכלי ירייה אישי.

החלטת השר התקבלה בתום עבודת מטה ממושכת ובחינה מקצועית מקיפה שנערכה על ידי משטרת ישראל, בשיתוף גורמי המקצוע באגף לרישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי. כעת, כל אזרח המתגורר ביישובים אלו ובעל פרופיל מתאים, יהיה זכאי להגיש בקשה לרישיון, בכפוף לעמידה בקריטריונים ובתנאי הסף הקבועים בחוק.

רבע מיליון רישיונות חדשים: הרשימה המלאה שנחשפת

היישובים והמועצות החדשים מצטרפים לעשרות ערים ויישובים ברחבי הארץ שכבר הוגדרו כאזורים זכאים מאז פרוץ המלחמה. על פי נתוני המשרד לביטחון לאומי, הרפורמה רושמת נתוני שיא חסרי תקדים, כאשר למעלה מ-250,000 אזרחים כבר קיבלו לידיהם רישיון לכלי ירייה פרטי.

אלו הם היישובים והמועצות שאושרו בפעימה הנוכחית:

העיר נתניה

מועצה אזורית יואב: גלאון, גת, ורדון, כפר הריף, כפר מנחם, נגבה, נחלה, סגולה, קדמה, רבדים ושדה יואב.

מועצה אזורית דרום השרון: היישוב אלישמע.

מועצה אזורית עמק חפר: לאחר שבחודש שעבר (12.4) אושרו עשרה יישובים במועצה, כעת מתווספים עוד 17 יישובים לרשימה: העוגן, מכמורת, חופית, כפר חיים, כפר ויתקין, אלישיב, מעברות, בת חן, גבעת שפירא, הדר עם, כפר ידידיה, בית חרות, בית ינאי, ביתן אהרון, גאולי תימן, משמר השרון ובית יצחק.

בן גביר: "זכות בסיסית להגן על המשפחה"

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, בירך על השלמת המהלך והבהיר כי בכוונתו להמשיך ולדחוף להרחבת המדיניות: "אני גאה להמשיך את המהפכה ולהוסיף יישובים רבים ברחבי הארץ לרשימת האזורים הזכאים. לתושבים יש זכות בסיסית להגן על עצמם ועל בני משפחותיהם. המדיניות שלי ברורה ומיושמת בשטח: נשק בידיים הנכונות מציל חיים".