עמית סגל: לא תאמינו מי הפוליטיקאי האהוב על הישראלים

סקר מכון קנטאר ו"ישראל היום" מציג תמונה מפתיעה במיוחד, 58% מהציבור מביעים עמדה חיובית כלפי הנשיא טראמפ.

בימים האחרונים גברה הביקורת על טראמפ, בשל מה שמגדירים הישראלים "התקפלות בפני איראן", אך למרות זאת הפופולריות של טראמפ נותרה גבוהה מאוד.

הפרשן הפוליטי עמית סגל התייחס לכך וכתב: נראה שאם טראמפ היה מתמודד כאן בבחירות, הוא היה הפוליטיקאי הפופולרי ביותר, בפער ניכר. 58% מהישראלים מחזיקים כלפיו עמדה חיובית, לעומת 35% בעמדה שלילית. זו אמנם ירידה מסוימת, אך היא נרשמת בעיקר באזורים שממילא לא תכננו להצביע לנתניהו: בקרב הערבים הוא מפסיד (73%-15%), ובקרב השמאל (54%-38%). לעומת זאת, באזורים שבהם יוכרעו הבחירות – הימין ומרכז-ימין – הנשיא האמריקני עדיין זוכה לתמיכה עצומה של 76% מול 20%.



עוד הזכיר סגל כי הנשיא טראמפ מתעתד להגיע לישראל לפני הבחירות בכדי לעזור לראש הממשלה נתניהו בנאום הבחירות שלו.