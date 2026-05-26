צעד של ריבונות בשטח B: הוצב שלט עברי רשמי ראשון במזבח יהושע

דרמה פוליטית וארכיאולוגית בהר עיבל: בהסתמך על החלטת הקבינט, הציבה מועצת שומרון שלט רשמי באתר ההיסטורי שספג בעבר פגיעות קשות מצד הרש"ט. השלט נחנך במעמד השרים סטרוק ואליהו, יוסי דגן ומאות תלמידי בני עקיבא שחגגו את סיום מגמת הציונות הדתית. אליהו: "חזרנו בתור בעלי הבית".

אירוע יוצא דופן ובעל משמעות מדינית וריבונית התקיים היום (שלישי) באתר הארכיאולוגי של מזבח יהושע בהר עיבל. כצעד של הפגנת ריבונות אזרחית בשטח B, הציבה מועצה אזורית שומרון לראשונה שלט הכוונה רשמי בעברית באתר ההיסטורי.



הצבת השלט התאפשרה בהמשך להחלטת הקבינט המדיני-ביטחוני, לפיה ניתן לבצע פעולות ריבוניות אזרחיות בשטחי B במידה ונשקפת סכנה והרס לאתרים היסטוריים וארכיאולוגיים.

השלט החדש נחנך במסגרת מעמד מיוחד שבו השתתפו כ-600 תלמידי ותלמידות כיתות י' מישיבות ומאולפנות בני עקיבא מכל רחבי הארץ, שהגיעו למקום לציון סיום לימודיהם במגמת "מחשבת ישראל וציונות דתית".



ברשת החינוך הסבירו כי הבחירה בהר עיבל נבעה מהיותו המקום המסמל את המפגש בין תורת ישראל, ארץ ישראל ועם ישראל, וכן כדי להדגיש את ערך הערבות ההדדית שקיבלו על עצמם בני ישראל במעמד המקראי במקום.

"אתם יכולים לטחון אבנים, אך לא את הזיכרון"

מזבח יהושע ספג בשנים האחרונות פגיעות חוזרות ונשנות, כאשר הפיצוץ הציבורי הגדול נרשם לפני כחמש שנים, אז הרשות הפלסטינית טחנה אבנים עתיקות מסביב לאתר המזבח לצורך סלילת כביש – מהלך שעורר סערה בינלאומית רחבה. כעת, האתר חווה תנופת שיקום, הכוללת הקמת יישוב סמוך והפיכת המקום לחלק בלתי נפרד מתוכניות הלימודים וסיורי הבטיחות הלאומיים.

את המעמד כיבדו בנוכחותם שר המורשת הרב עמיחי אליהו, שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק, ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן, ומנכ"ל ישיבות בני עקיבא אלחנן גלט.

שר המורשת, הרב עמיחי אליהו, תקף בדבריו את הרשות הפלסטינית ואמר: "הרשות הפלסטינית חשבה שאם היא תטחן את האבנים של מזבח יהושע, היא תמחק את ההיסטוריה. אבל הנה העם היהודי חוזר למקום שבו עמד לפני 3,300 שנה, והפעם בתור בעלי הבית. השלט הזה בעברית, התלמידים האלה, היישוב שקם כאן - כל אלה אומרים דבר אחד פשוט: אתם יכולים לטחון אבנים, אבל את הזיכרון שלנו לא תטחנו".

שיח בין-דורי והבטחה תנ"כית

שרת ההתיישבות, אורית סטרוק, קשרה בדבריה בין פיתוח האתרים לזכות ההיסטורית: "התיישבות ומורשת הולכים יחד. כשיהושע בנה כאן את המזבח הוא לא שאל אם השטח הזה הוא A או B או C. הוא ידע שזו ארץ ישראל, וידע שהקב"ה ציוה עליו לרשת ולהוריש אותה. הציווי הזה וההבטחה הזו קיימים גם היום, ועלינו לקיימם בדורנו".

ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, הדגיש את המחויבות להמשך הנוכחות במקום: "כשמאות תלמידים עומדים כאן בהר עיבל, זה לא רק שיעור בהיסטוריה זה שיעור בזהות ובאחריות. מועצת שומרון תמשיך לפעול בנחישות כדי לשמור על מזבח יהושע ועל כל נכסי המורשת הלאומיים, מתוך אמירה ברורה של נוכחות וריבונות בשטח".

אלחנן גלט, מנכ"ל מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא, חתם את האירוע ואמר כי המפגש של הנוער עם אתר המזבח הוא "ביטוי למפגש חי בין העבר המפואר לעתיד המדינה. חלק בלתי נפרד מהשליחות שלנו הוא להצמיח דור שמכיר את שורשיו ופועל באחריות לבניין עם ישראל בארצו".