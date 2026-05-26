שוב מסתבך: השמאל במתקפה אדירה נגד יאיר לפיד

שוב מסתבך: השמאל במתקפה חריפה נגד יאיר לפיד

שוב מסתבך: השמאל במתקפה חריפה נגד יאיר לפיד צילום: יונתן זינדל/פלאש90

ראש האופוזיציה יאיר לפיד, עורר סערה ברשת והכעיס את מחנה השמאל: "קפוץ לי", כתבו לו הגולשים

ראש האופוזיציה יאיר לפיד, הטריף ביממה האחרונה את הרשת, בעקבות אמירה ש"פגעה" לטענת בוחריו במחנה השמאל.

לפיד, התראיין בפודקאסט של נדב פרי וברגע של אי שימת לב אמר: "אתה יודע שאני ציוני ופטריוט ולא שמאלני".

ההקבלה בין הדברים, כאילו כביכול מי שהוא שמאלני אינו פטריוט, הצליחה להכעיס לא מעט פעילי שמאל.

חברי הכנסת מהשמאל מיהרו להגיב. ח"כ נעמה לזימי כתבה: "אני שמאלנית וציונית ומסורתית וליברלית ואוהבת את המדינה הזאת אהבת נפש, כזו שמוציאה אותי מהבית בכל זמן ומצב, מול מכתזיות ופרשים, אחרי אלימות ורימוני הלם, נסערת, כאובה ונחושה - כתף אל כתף עם אנשי ימין ומרכז".

גם איש התקשורת ינון מגל מיהר להדליק את חבריו בימין: "לא הבנתי, שמאלנים הם לא ציונים ופטריוטים?"

לפיד, בניסיון להתחמק מהביקורת כתב: "אני אכן פטריוט וציוני ולא שמאלני. אתה יכול להיות פטריוט וציוני וכן להיות שמאלני. אחלה. אתה יכול להיות פטריוט וציוני ולהיות ימני. גם אחלה. הכי טוב בעיני להיות פטריוט וציוני ואיש מרכז. זה מה שאני".

העיתונאי ‏ברק רביד התייחס לכך וכתב: "אפשר פשוט להגיד שלא התנסחת בצורה מוצלחת ואתה מתנצל שפגעת באנשים, או שאפשר לכתוב את זה".

גולשים נוספים כתבו לו: "אני שמאלני וציוני, קפוץ לי", "יאיר, שכחת מאיפה באת, מה שבטוח את הקול שלי אתה לא תקבל".